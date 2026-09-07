La ultraderecha alemana busca tránsfugas para poder gobernar por primera vez desde Hitler: "No cierro las puertas a nadie"

Los detalles Ulrich Siegmund, candidato de la AfD y ganador de las elecciones, ha asegurado que hablarán "con todos los grupos parlamentarios", aunque ha advertido de que "la condición" es que sus "posiciones básicas se mantengan".

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) logró un significativo avance en las elecciones de Alta Sajonia, obteniendo el 43,8% de los votos. Ulrich Siegmund, líder de AfD en la región, anunció que dialogará con todos los partidos para formar un gobierno, pero enfatizó que sus posiciones básicas deben mantenerse. Siegmund buscará ser elegido primer ministro con una mayoría estable, descartando depender de abstenciones. En una rueda de prensa, junto a Alice Weidel y Tino Chrupalla, abordaron preocupaciones económicas y migratorias, destacando su oposición a la migración irregular. La AfD ve este triunfo como un paso hacia futuras victorias nacionales.

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que rozó la mayoría absoluta en las elecciones en la región oriental de Alta Sajonia este domingo, dialogará con todos los partidos y con todos los diputados en busca de apoyos que le permitan formar Gobierno.

"No le cierro las puertas a nadie, no tiendo cordones sanitarios. Hablaremos con todos los grupos parlamentarios y con todos los diputados", ha afirmado el líder de la AfD en Alta Sajonia y ganador de las elecciones, Ulrich Siegmund, en una rueda de prensa en Berlín con los copresidentes del partido, Alice Weidel y Tino Chrupalla.

En este sentido, Siegmund ha declarado que "si hay actores individuales que están dispuestos a saltar sobre su propia sombra y que consideran que el futuro de Alta Sajonia es más importante que su carrera, son bienvenidos". Sin embargo, ha advertido de que "la condición" es que sus "posiciones básicas se mantengan" y ha asegurado que no va a hacer "como otros, que al llegar al Gobierno hacen exactamente lo contrario de lo que prometieron".

De esta forma, el líder de la AfD en Alta Sajonia ha señalado que se presentará a la elección como primer ministro en cuanto logre organizar una mayoría clara y estable, y subrayó que no quiere gobernar en minoría porque dependería "del estado de ánimo de uno u otro diputado".

Victoria histórica

La AfD arrasó en las elecciones con un 43,8% de los votos, frente al 17,2% de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, el 9,3% del Partido Socialdemócrata (SPD), el 8,9% de Los Verdes, el 8,6% de La Izquierda y el 5,3% de la izquierdista Alianza Sarah Wagenknecht (BSW).

Para ser elegido en una primera o una segunda votación, Siegmund necesitará una mayoría absoluta del número de diputados, para lo que le faltan tres escaños. En tercera vuelta, podría, sin embargo, ser elegido con mayoría simple y eso sería posible si BSW, como ha anunciado, se abstiene.

No obstante, Siegmund ha rechazado este lunes esta última posibilidad. "Naturalmente, me presentaré a la elección en cuanto podamos organizar una mayoría estable y una elección gracias a una abstención no da una mayoría estable", aseveró.

En su rueda de prensa Siegmund, Weidel y Chrupalla han procurado disipar los temores que genera el triunfo de AfD con respecto a sus repercusiones económicas y también entre los migrantes. "Creo que un Gobierno nuestro sería una ventaja competitiva para Alta Sajonia. He tenido conversaciones con empresarios que quieren trasladar su sede a Alta Sajonia. Los institutos de estudios económicos que dicen otra cosa tal vez están respondiendo a sus preferencias políticas", ha expresado.

"La gente no quiere seguir con migración ilegal"

En lo referente a la migración, los tres políticos de ultraderecha han destacado que el problema de AfD es con la migración irregular y no con los extranjeros. "La gente quiere un cambio de política. No quiere seguir con migración ilegal, alta criminalidad, fronteras abiertas, una desastrosa política energética que ha llevado a los precios más altos de la energía en toda Europa y una desindustrialización galopante", ha manifestado Weidel, a lo que ha añadido: "La gente espera orientación, espera de un Gobierno una garantía de futuro para nuestro país; tomamos en serio esa responsabilidad, el encargo de formar Gobierno no solo en Alta Sajonia, sino que seremos la primera fuerza en toda Alemania en las próximas elecciones generales",

Así, la victoria de la ultraderecha en el estado federado del este de Alemania es vista por AfD como el punto de partida para otros triunfos y apuntan ya a las próximas elecciones generales, programadas para 2029. En contraposición, Weidel ha vaticinado que la CDU de Merz "nunca volverá a ganar unas elecciones". "Friedrich Merz es el canciller más impopular de la historia de Alemania", ha declarado.

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