Antológico Antonelli en Monza: remontada memorable en "el mejor día de su vida"

El italiano consiguió cruzar la línea de meta en primer lugar después de haber partido desde la 19º posición. Sin duda, una de las victorias que dan Mundiales.

Kimi Antonelli está demostrando ser, ya no un serio candidato al título, sino el gran favorito. La victoria en Monza es una de esas que solo son capaces de ganar los campeones del mundo. Partiendo desde la 19º posición y remontando hasta la primera.

Todo recordando a aquel antológico Gran Premio de Brasil en el que Max Verstappen ganó saliendo último. Sin duda, un hito al alcance de muy pocos que, como era de esperar, ha desatado la locura en un circuito de Monza completamente entregado a su piloto.

"Es el mejor día de mi vida. Un sueño hecho realidad. Esta victoria es más emotiva que mi primera victoria porque ha sido en casa", ha reconocido Antonelli en declaraciones a los medios presentes en Monza.

El italiano también ha querido acordarse de su compañero George Russell, al que le ha arrebatado la victoria en las últimas vueltas de la carrera: "Enhorabuena a George, porque no ha sido nada fácil hacer la carrera con los duros".

Son 66 puntos lo que separan a Kimi de su compañero de equipo en la clasficación del Mundial. El italiano es el gran favorito y sigue, carrera tras carrera, demostrando que es muy capaz de soportar una pelea de tanta presión.

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