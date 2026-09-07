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No hay daños importantes

Una explosión en un laboratorio de la Facultad de Química en Tarragona deja tres heridos

Los detalles El suceso se produjo durante la manipulación de ácido nítrico. Los tres afectados presentan, en principio, heridas leves y están siendo atendidos por el SEM.

Un camión de bomberos de Cataluña. Un camión de bomberos de Cataluña.Europa Press

Una explosión en un laboratorio de prácticas de la Facultad de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en el Campus Sescelades de Tarragona, ha dejado tres personas heridas leves. El suceso se ha producido este lunes por la mañana, durante la manipulación de ácido nítrico, en las instalaciones situadas en el número 1 de la calle Marcel·lí Domingo. El aviso se ha recibido a las 9.17 horas a través del teléfono 112.

Los Bomberos han desplazado siete vehículos hasta el lugar, mientras que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha movilizado tres ambulancias y un equipo conjunto con los Bomberos. Según las primeras informaciones, el incidente se habría producido por una deflagración de ácido nítrico.

Los afectados están siendo atendidos por efectivos del SEM. La explosión, que ha tenido lugar en uno de los laboratorios de prácticas, no ha provocado daños importantes en el aula.

El Campus Sescelades está ubicado en el barrio de Sant Pere i Sant Pau, al norte de la ciudad de Tarragona.

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