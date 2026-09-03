Mourinho se pone muy serio con Asencio: atención al 'palo' por su positivo en alcoholemia

El entrenador del Real Madrid ha explicado que "todos cometen errores, pero acumularlos es diferente".

En la rueda de prensa previa a la cuarta jornada de LaLiga que llevará al Real Madrid a visitar La Cartuja para enfrentarse al Real Betis, a José Mourinho le han preguntado por Raúl Asencio.

Este miércoles salió a la luz que el central dio positivo en un test de alcoholemia en el que casi cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida, lo que se suma al caso pendiente por difundir un vídeo de contenido sexual.

Pues bien, en primer lugar, el luso ha subrayado el compromiso del jugador dentro de la Ciudad Deportiva: "En Valdebebas es un profesional ejemplar, cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora es el primero en llegar y el último en salir".

Sin embargo, también ha recordado que eso no basta cuando defiendes ese escudo: "Pero un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses al año".

"Todo lo que haces fuera, sigue siendo Real Madrid. Continúa dañando el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz y errores todos hacen, pero errores acumulados es diferente", ha señalado de manera contundente.

Mourinho ha anunciado que "el club ha abierto un expediente" y espera su resolución: "Yo, mientras el expediente está abierto, lo veo como jugador del Real Madrid. Está lesionado y continuará así durante un par de semanas. Eso me ayuda a estar fuera de este problema".