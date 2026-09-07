Increíble mensaje de un mito de la Fórmula 1 sobre Madring: "Es el mejor circuito..."

Juan Pablo Montoya se rinde al nuevo trazado sobre el que este fin de semana aterrizará la Fórmula 1. El colombiano no duda en asegurar que es el mejor circuito del año en el 'Gran Circo'.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 está generando una expectación monumental en los días previos a la celebración de la carrera. La nueva trazada apunta a que dará pie a un buen espectáculo y varias personalidades importante del 'Gran Circo' ya lo avanzan.

Es el caso de Juan Pablo Montoya, mítico expiloto, que no ha dudado en dejar un mensaje tremendamente ilusionante sobre la llegada del Gran Premio de España. El colombiano alucina con el circuito y sus características haciendo especial hincapié en la famosa curva ya conocida como 'La Monumental'.

"El Madring es el mejor circuito del año. Es mortal. La Monumental, para el circuito en general y en lo mental, es algo muy chévere. Es impresionante. No me sorprendería que lo voten como el mejor circuito del año", ha reconocido Montoya en declaraciones que recoge 'As'.

Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz también se han mostrado muy ilusionados con la llegada de este nuevo circuito. Fernando fue muy contundente tras la debacle en Monza y aseguró que Madring puede ser una de las oportunidad de sumar un buen resultado debido a las características del circuito.

Para Sainz, el factor sentimental es aún más potente. Siendo de Madrid, el de Williams sabe que contará con el apoyo de los aficionados y se agarra a eso para poder revertir la complicada racha de resultados que lleva en las últimas semanas.

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