Ahora

"'Probablemente, no', me dijo"

Novedades sobre el futuro de Fernando Alonso: atención a lo que le confesó a un periodista

Ted Kravitz reveló tras el Gran Premio de Italia que habló con el asturiano sobre el reglamento actual y cómo afectará a su decisión.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

El futuro de Fernando Alonso es una de las grandes incógnitas que rodea al Mundial de Fórmula 1. El contrato del ovetense con Aston Martin vence al término de la presente temporada y el bicampeón, que parece tener el poder para decidir, no tiene prisa por comunicar qué hará.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia que se ha celebrado este pasado fin de semana en Monza, el '14' aseguró que su decisión dependerá más de los cambios reglamentarios que de las mejoras que traigan Aston Martin y Honda.

La nueva normativa que se ejecutó a comienzos de año no ha contentado ni a los aficionados ni a los pilotos, que piden cambios para mejorar el espectáculo y ganar en emoción.

Sobre el futuro de Alonso habló el periodista especializado Ted Kravitz en 'Sky', donde desveló una conversación que tuvo con Alonso.

"Le pregunté que si, al igual que Max, le podría coger cariño a este reglamento. 'Probablemente, no', me dijo", explicó.

A pesar de ello, el reputado informador no cree que estemos ante las últimas carreras de Fernando en el 'Gran Circo'.

"Aun así creo que llegarán a un acuerdo económico y continuará para no dejar a Aston Martin sin un campeón", zanjó.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis en Ceuta | Vivas señala a Marruecos por la "invasión" y alerta de que la situación en Ceuta es de "alarma máxima para la seguridad nacional"
  2. El expresidente de Plus Ultra ratificará ante el juez el pago de mordidas a Zapatero
  3. La ultraderechista AfD se impone en las elecciones de Alta Sajonia, un resultado nunca visto desde la caída del nazismo
  4. Una vuelta al cole no exenta de polémica y con nuevas huelgas de docentes a la espera de mejoras laborales
  5. Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon durante una maniobra de aterrizaje en Miami
  6. Rita Barberá, la caída a los infiernos de un minotauro político que puso Valencia en el foco: "Representa el principio y el fin de una etapa"