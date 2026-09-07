Novedades sobre el futuro de Fernando Alonso: atención a lo que le confesó a un periodista

Ted Kravitz reveló tras el Gran Premio de Italia que habló con el asturiano sobre el reglamento actual y cómo afectará a su decisión.

El futuro de Fernando Alonso es una de las grandes incógnitas que rodea al Mundial de Fórmula 1. El contrato del ovetense con Aston Martin vence al término de la presente temporada y el bicampeón, que parece tener el poder para decidir, no tiene prisa por comunicar qué hará.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia que se ha celebrado este pasado fin de semana en Monza, el '14' aseguró que su decisión dependerá más de los cambios reglamentarios que de las mejoras que traigan Aston Martin y Honda.

La nueva normativa que se ejecutó a comienzos de año no ha contentado ni a los aficionados ni a los pilotos, que piden cambios para mejorar el espectáculo y ganar en emoción.

Sobre el futuro de Alonso habló el periodista especializado Ted Kravitz en 'Sky', donde desveló una conversación que tuvo con Alonso.

"Le pregunté que si, al igual que Max, le podría coger cariño a este reglamento. 'Probablemente, no', me dijo", explicó.

A pesar de ello, el reputado informador no cree que estemos ante las últimas carreras de Fernando en el 'Gran Circo'.

"Aun así creo que llegarán a un acuerdo económico y continuará para no dejar a Aston Martin sin un campeón", zanjó.