Densificar las ciudades con edificios más altos y menos espacio entre ellos, la 'solución' del Banco de España al problema de la vivienda

Los detalles La idea es hacer más pisos en el mismo espacio a través de la construcción en altura. Sin embargo, las constructoras y los expertos lo ven complicado, entre otras cosas, porque la ley de muchos ayuntamientos no lo permite.

El Banco de España propone aumentar la altura y reducir el espacio entre edificios para enfrentar la crisis de vivienda, sugiriendo construir entre medio millón y 1,2 millones de viviendas en las principales áreas urbanas de España. Leandro Escobar, experto inmobiliario, y Carles Sala i Roca, de la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña, apoyan esta densificación urbana como una solución necesaria. Sin embargo, Felipe Pérez de Alberta Norweg advierte sobre las restricciones normativas locales. Además, se resalta la urgencia de agilizar los procesos urbanísticos, ya que las viviendas tardan años en construirse. La densificación debe ir acompañada de inversiones en servicios como colegios y supermercados para mantener la calidad de vida.

Crecer en altura y con menos espacio entre edificios es la propuesta del Banco de España para hacer frente a la crisis de vivienda. "Es densificar las ciudades para aumentar la oferta", señala Leandro Escobar, profesor de Icade-Comillas y experto inmobiliario.

En concreto, creen que la densificación permitiría aumentar entre medio millón y 1,2 millones las viviendas en las seis principales áreas urbanas de España. Carles Sala i Roca, vicesecretario general de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) de Cataluña, defiende al respecto que "es una obligación para conseguir dar respuesta a la necesidad de vivienda".

A pesar de que puede sonar bien, desde el sector ven complicado mirar tan alto: "Chocamos con la normativa de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas para que permitan hacer ese tipo de cosas", expresa Felipe Pérez, director de Estrategia Constructora de 'Alberta Norweg'.

Reclaman que se agilicen los procesos urbanísticos

Además, ponen el foco en la necesidad de agilizar los procesos urbanísticos. Y es que para Leandro Escobar, "las viviendas sobre el papel no solucionan nada si tardan años en construirse".

En este sentido, consideran que las nuevas promociones, menos densificadas que las ya construidas, no dan respuesta a las necesidades actuales. Ante esta situación Carles Sala i Roca plantea la opción "un tipo de ciudad jardín". "Ante una gravedad como la que tenemos de crisis, de emergencia y de creación de nuevas viviendas, nos lo tendríamos que replantear", defiende.

En cualquier caso, la densificación debe ir acompañada de más inversión en otros servicios, ya que, tal y como apunta Escobar, profesor de Icade-Comillas y experto inmobiliario, "si duplicamos las viviendas de un barrio, tenemos que duplicar también los colegios, los supermercados y los aparcamientos", con el objetivo de que la multiplicación de viviendas no divida la calidad de vida.

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