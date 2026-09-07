El próximo rival de Carlos Alcaraz sabe lo que le espera: "Es sobrehumano"

Ben Shelton, rival de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del US Open, dice que está jugando un "tenis especial".

Carlos Alcaraz sigue lanzado. Ha olvidado los problemas en la muñeca y camina con paso firme en el US Open. Su rival en los cuartos de final será el anfitrión Ben Shelton.

Y es consciente el estadounidense de la dificultad que tiene delante: "Creo que el nivel al que está jugando Carlos es realmente impresionante. Estar cinco meses sin competir y volver haciendo lo que está haciendo en este torneo hasta ahora es algo sobrehumano".

"Creo que será un gran partido y tengo muchas ganas de esa batalla. Nunca me he enfrentado a él aquí en Nueva York y, obviamente, estoy en la posición en la que quería estar", dice Shelton.

Se enfrentaron en París ya esta temporada: "Considero que jugué un buen partido contra él en París, pero ahora estoy sacando mejor y restando mucho mejor".

"Creo que he mejorado mi capacidad para aguantar los intercambios desde el fondo, la calidad general de mi tenis desde la línea de fondo y mi movilidad. Sin duda, aquí será un partido diferente. Esos son probablemente los aspectos de mi juego que más han cambiado desde entonces", explica Shelton.

El partido de octavos de final entre Alcaraz y Shelton se jugará martes en horario todavía por confirmar en el Arthur Ashe Stadium.

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