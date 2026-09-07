Rodeados de basura, mechones de pelo y bragas robadas: así vivían los asesinos de Francisca Cadenas

Los detalles En el patio de la vivienda, donde aparecieron los restos de Francisca, se acumulaban macetas, cubos, garrafas de agua, bebederos, productos de limpieza, bombonas de butano y dos lavadoras.

Por primera vez se han revelado detalles sobre la vida de los hermanos Julián y Manuel González, acusados del asesinato y descuartizamiento de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz. La inspección de su vivienda ha mostrado imágenes impactantes publicadas por 'Prensa Ibérica'. En el patio, donde se hallaron los restos de Francisca, había una variedad de objetos, bajo los cuales se encontró la fosa. La cocina estaba llena de suciedad y comida en descomposición. Además, se halló una pistola de aire comprimido, un coletero con cabello y dientes humanos. La investigación sugiere un móvil sexual y se planea una reconstrucción de los hechos.

Por primera vez podemos ver cómo vivían los hermanos Julián y Manuel González, acusados de matar y descuartizar a Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz). La inspección técnico-ocular de la vivienda ha arrojado las primeras imágenes, publicadas por 'Prensa Ibérica', que dejan detalles impactantes tanto sobre el crimen como sobre la vida de ambos.

En el patio, donde aparecieron los restos de Francisca, se acumulaban macetas, cubos, garrafas de agua, bebederos, productos de limpieza, bombonas de butano y dos lavadoras. Bajo todos estos artilugios estaba la fosa, que fue localizada durante un registro tras varias inspecciones previas con un dron de la Guardia Civil.

También destaca el estado de la cocina, que estaba completamente llena de suciedad, comida en estado de putrefacción y utensilios apilados sobre los muebles.

También han hallado los agentes una pistola de aire comprimido en el dormitorio de Manuel González, así como un coletero con mechones de pelo de mujer guardado en un cajón.

Del mismo modo, había dientes humanos e incluso unas bragas que, se sospecha, habrían robado a alguna vecina y que ya han sido enviadas a un laboratorio. Del mismo modo, se han localizado restos de sangre en una motosierra e incluso las bridas con las que maniataron a Francisca Cadenas.

El próximo lunes se hará una reconstrucción de los hechos en esta vivienda de Hornachos, aunque aún falta por confirmar si los dos hermanos acudirán. Por el momento, la investigación mantiene la hipótesis de un móvil sexual. De hecho, la Guardia Civil ha recogido informes sobre la presunta obsesión sexual de Julián González hacia Francisca Cadenas.

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