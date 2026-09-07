El expresidente de Plus Ultra ratificará ante el juez el pago de mordidas a Zapatero

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado

Los detalles Julio Martínez Sola va a ratificar el escrito que presentó en el juzgado el pasado 20 de julio, en el que confirmó el pago de una mordida a Zapatero de 530.000 euros, a través de tres empresas de Julio Martínez Martínez, por intervenir en el rescate de la compañía por valor de 53 millones de euros.

La causa contra José Luis Rodríguez Zapatero se reactiva en la Audiencia Nacional, con la declaración del expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, quien acusa al exmandatario español de intentar cobrar por mediar en un préstamo estatal a la aerolínea. Martínez Sola ratificará un escrito donde afirma haber pagado a Zapatero una mordida de 530.000 euros, a través de tres empresas suyas, por su intervención en el rescate de la compañía por 53 millones de euros. Según el documento, el pago ascendió al 1% del rescate, incluyendo 69.000 euros en billetes de clase business desde 2021.

La causa contra José Luis Rodríguez Zapatero se retoma este lunes en la Audiencia Nacional, donde está citado a declarar como investigado el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, quien apuntó en un escrito al expresidente del Gobierno y su "pretensión de cobrar" por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.

Julio Martínez Sola va a ratificar el escrito que presentó en el juzgado el pasado 20 de julio, en el que confirmó el pago de una mordida a Zapatero de 530.000 euros, a través de tres empresas de Julio Martínez Martínez, por intervenir en el rescate de la compañía por valor de 53 millones de euros.

En ese escrito confirmaba la conversación con el consejero delegado, Roberto Roselli, en el que señalaba, en relación con esos pagos "por ahí viene la mordida".

El montante del pago, según su versión, ascendió al 1 % del valor del rescate: 530.000 euros entre 2020 y 2025 dirigidos a tres sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez: 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617 a Voli Analítica y 110.799 a Domotic Europa.

A ellos se sumarían 69.000 euros en especie, en billetes de clase business, que se pusieron a disposición del empresario desde 2021.

Con la de Julio Martínez Sola, Calama retoma las pesquisas del caso Plus Ultra, donde investiga a Zapatero por liderar, presuntamente, una red de influencias en favor de Plus Ultra y de otras empresas, al tiempo que mantiene abierta una pieza separada por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en la oficina del expresidente del Gobierno.

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