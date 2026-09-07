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Caso Plus Ultra

El expresidente de Plus Ultra ratificará ante el juez el pago de mordidas a Zapatero

Los detalles Julio Martínez Sola va a ratificar el escrito que presentó en el juzgado el pasado 20 de julio, en el que confirmó el pago de una mordida a Zapatero de 530.000 euros, a través de tres empresas de Julio Martínez Martínez, por intervenir en el rescate de la compañía por valor de 53 millones de euros.

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el SenadoEuropa Press
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La causa contra José Luis Rodríguez Zapatero se retoma este lunes en la Audiencia Nacional, donde está citado a declarar como investigado el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, quien apuntó en un escrito al expresidente del Gobierno y su "pretensión de cobrar" por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.

Julio Martínez Sola va a ratificar el escrito que presentó en el juzgado el pasado 20 de julio, en el que confirmó el pago de una mordida a Zapatero de 530.000 euros, a través de tres empresas de Julio Martínez Martínez, por intervenir en el rescate de la compañía por valor de 53 millones de euros.

En ese escrito confirmaba la conversación con el consejero delegado, Roberto Roselli, en el que señalaba, en relación con esos pagos "por ahí viene la mordida".

El montante del pago, según su versión, ascendió al 1 % del valor del rescate: 530.000 euros entre 2020 y 2025 dirigidos a tres sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez: 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617 a Voli Analítica y 110.799 a Domotic Europa.

A ellos se sumarían 69.000 euros en especie, en billetes de clase business, que se pusieron a disposición del empresario desde 2021.

Con la de Julio Martínez Sola, Calama retoma las pesquisas del caso Plus Ultra, donde investiga a Zapatero por liderar, presuntamente, una red de influencias en favor de Plus Ultra y de otras empresas, al tiempo que mantiene abierta una pieza separada por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en la oficina del expresidente del Gobierno.

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