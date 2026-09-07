Ahora

Crisis migratoria

Cargas a las puertas de Ceuta y una entrada masiva en Melilla que se abortó: así actuó la policía marroquí durante la crisis migratoria

Los detalles Las imágenes inéditas en España recopiladas por el experto en redes Marcelino Madrigal detallan que Marruecos habría logrado evitar que las escenas de Ceuta se repitiesen en Melilla.

Cargas a las puertas de Ceuta y una entrada masiva en Melilla que se abortó: así actuó la policía marroquí durante la crisis migratoria
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un día antes de la entrada masiva en Ceuta, en la costa marroquí empezó a haber movimiento. Así lo demuestran unas imágenes inéditas en España recopiladas por el experto en redes sociales Marcelino Madrigal en las que se puede ver cómo se gestó la avalancha migratoria en la que 80.000 personas entraron en la ciudad autónoma en poco más de 24 horas.

En estas imágenes se puede ver que muchos gendarmes marroquíes no se quedaron de brazos cruzados. Algunos de ellos intentaron evitar que los migrantes cruzasen la frontera, empleando patadas y porrazos para ello.

En territorio marroquí, el movimiento se ve principalmente en Tánger, donde las carreteras se llenan de migrantes que se dirigen hacia la frontera con España y las estaciones de tren quedan completamente colapsadas por miles de personas que avanzan hacia el norte.

Unas horas después de empezar a producirse las llegadas a nado a Ceuta, durante la mañana del 30 de julio, los gendarmes comienzan a cargar contra las personas que tratan de llegar a suelo español. "Las cargas se producen cuando, después de la primera entrada masiva, se vieron desbordados", relata Madrigal.

Pero lo más llamativo es que las imágenes demuestran que en Melilla hubo un intento de entrada masiva similar al de Ceuta, pues decenas de miles de personas estaban preparadas para cruzar a la otra ciudad autónoma.

"Lo impidieron las fuerzas marroquíes y hubo unos disturbios muy graves en esos días", explica Madrigal al respecto. "Sin embargo, eso no se ha comentado", añade el experto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis en Ceuta | Vivas señala a Marruecos por la "invasión" y alerta de que la situación en Ceuta es de "alarma máxima para la seguridad nacional"
  2. El expresidente de Plus Ultra ratificará ante el juez el pago de mordidas a Zapatero
  3. La ultraderechista AfD se impone en las elecciones de Alta Sajonia, un resultado nunca visto desde la caída del nazismo
  4. Una vuelta al cole no exenta de polémica y con nuevas huelgas de docentes a la espera de mejoras laborales
  5. Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon durante una maniobra de aterrizaje en Miami
  6. Rita Barberá, la caída a los infiernos de un minotauro político que puso Valencia en el foco: "Representa el principio y el fin de una etapa"