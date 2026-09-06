Rita Barberá, la caída a los infiernos de un minotauro político que puso Valencia en el foco: "Representa el principio y el fin de una etapa"

El contexto Salvados abre temporada con 'La Alcaldesa', un recorrido por la historia política y vital de Barberá, que gobernó Valencia 24 años y formó parte de la fundación de un PP que la dejó de lado por escándalos de corrupción como Azud o Taula: "Su historia muestra la cara más inmisericorde de la política con una falta total de humanidad".

Rita Barberá, emblemática alcaldesa de Valencia, es el foco de la nueva temporada de 'Salvados' con un perfil que examina su ascenso y caída. Gobernó durante 24 años, dejando una marca indeleble en la política española. A lo largo de su carrera, Barberá enfrentó desafíos como el controvertido proyecto de El Cabanyal y el trágico accidente de Metrovalencia. Su mandato, salpicado de escándalos de corrupción, culminó con su implicación en casos como Gürtel y Azud. A pesar de su lealtad al Partido Popular y a Mariano Rajoy, Barberá murió en 2016, aislada y en medio de controversias legales, reflejando la implacable naturaleza de la política.

"Bienvenidos a la ciudad más popular del mundo". Era 1997, los pabellones de la Feria de Valencia acogían un acto de un Partido Popular (PP) en sus mejores horas gracias a una figura ya histórica: Rita Barberá. La alcaldesa que regiría durante 24 años la tercera ciudad más importante de España representó como pocas mujeres en España el poder político, ese con el que ayudó a fundar el PP e incluso hizo de salvavidas de Mariano Rajoy en sus horas más bajas.

Salvados abre una nueva temporada con 'La Alcaldesa', un perfil detallado del auge y caída de Barberá y de cómo acabó sumiéndose en una suerte de infierno en el que murió abandonada por unos compañeros de partido que durante dos décadas habían tirado de su lealtad, la que destacan todos sus conocidos y amigos en este nuevo reportaje de Gonzo.

Pero la historia de la valenciana tiene luces y muchas sombras. Barberá, criada en una familia bien muy cercana a los postulados franquistas, bebió de los influjos su padre, el periodista Pepe Barberá. De él adquirió las formas de vincularse a una sociedad que la llevaría a lo más alto de la política y la convertiría en un absoluto minotauro político, empezando por su paso por Alianza Popular. "Su padre había sido concejal del Ayuntamiento y le inculcó la política", detalla Consuelo Reina, entonces directora del diario valenciano 'Las Provincias' y que forjó una estrecha relación con Barberá.

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Licenciada en Periodismo y Económicas, Barberá, con su "toque gamberro" y que según José Manuel García-Margallo "vivió la vida con una enorme intensidad y alegría", se convirtió en alcaldesa de Valencia con 42 años por orden de Mariano Rajoy. El objetivo de la valenciana eran la Generalitat, pero el entonces secretario de organización del PP, que luego sería presidente del Gobierno y gran amigo de la valenciana, decidió que su sitio estaba en la ciudad que después le otorgaría hasta cinco mayorías absolutas.

Influencia a todos los niveles

El 26 de mayo de 1991 se hacía con la alcaldía tras un pacto con Unión Valenciana. Una fecha que sería el principio de una estrepitosa carrera en la que también tuvo que lidiar con problemas ciudadanos, como el proyecto urbanístico de El Cabanyal, que estaría en los tribunales durante décadas, o el accidente de Metrovalencia que dejó 43 muertos y 47 heridos y que le costó una enemistad de por vida con las familias de las víctimas.

Apasionada de las tertulias y el dominó, como se definía ella misma, que ganara en la ciudad de Valencia llevó al PP a un frenética carrera de victorias electorales que más de 20 años después acabó rodeado de tramas de corrupción en las que ella también estaba inmiscuida.

"Rita ejercía un poder de influencia, opinión, de intentar que los acontecimientos trascurrieran conforme a sus convincciones", destaca García-Margallo. Francisco Camps, que sería su mano derecha en el Gobierno, también hace hincapié en que Barberá no tenía problema en enfrentarse a cualquier cargo del partido con tal de conseguir lo que quería. "Levantar la voz y plantar su personalidad delante de 80, 100 personas", recuerda. "Te llamaba al despacho y tenías que ir con el trabajo hecho de lo que había pedido y una propuesta nueva de lo que sabías que te iba a reclamar", añade.

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A sus rivales políticos también les quedó claro el poder de una mujer que marcó un punto de inflexión en la política española. "Cuando ella imponía una opinión, como se decía en aquel momento, iba a misa ",asevera Joan Ribó, en aquel momento en la oposición con Compromís y que luego también sería primer edil en el Ayuntamiento valenciano.

Ribó destaca que su hermana, Totón Barberá, era la que controlaba todo en el Consistorio, "la persona con más poder". También que Barberá llegó incluso a tener una persona solo que esperaba a ver si ella quería café o un coche abandonado en un plaza de aparcamiento durante 20 años. "El Ayuntamiento era muy suyo", asevera.

Pero Rita Barberá no solo destacaba dentro de su partido. Su papel como mujer en un mundo de hombres fue algo que llamó la atención, su carácter siempre iba por delante. "Era persuasiva", señala Reina. Tanto que puso la ciudad de Valencia en el foco mundial y a la ciudadanía en pro de sus postulados. "La llamaban guapa, de todo", dice Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015 y amiga de la valenciana.

Adorada por casi todos

Era adorada. Sus apariciones públicas, algunas con gran polémica como la ocasión en Cheste junto a Camps enloquecida a bordo de un Ferrari, no pasaban desapercibidas. La ciudadanía valenciana la adoraba y ella lo sabía, será por eso que su Gobierno, según sus rivales políticos, llegó a covertirse en una especia de régimen. "Tenían un sistema de relaciones (en el Ayuntamiento) que se extendían más allá de lo meramento político a todos los niveles sociales. Era un poder todopoderoso y Rita era la figura visible de todo esto", explica Emilio Martínez, de 'Plataforma Salvem el Cabanyal'.

Él y sus vecinos protagonizaron años de lucha judicial contra el Ayuntamiento, que trataba de derribar más de 1.600 viviendas históricas y declaradas Bien de Interés Cultural para prolongar la avenida Blasco Ibáñez de Valencia hasta el mar. Pero ni esto ni nada hacía flaquear el Ejecutivo 'popular' de Barberá. "No había un lugar para la crítica que pudiera ser hegemónico, que pudiera hacerse notar seriamente en la sociedad valenciana", espeta Ribó.

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Su poder también llegaba a los medios de comunicación, como indica Reina, que asegura que a ella nunca le echó una bronca, pero sí que lo hacía con el resto. "Era de llamar a los directores", recuerda. "Con sus luces y sus sombras es muy recordada porque estuvo tantos años que para cierta generación, como podría ser la mía, era prácticamente lo único que habíamos vivido", explica, por su parte, Lucas Marcos, periodista de 'eldiario.es'.

Para Marcos, "parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder teniendo en cuenta esa identificación tan fuerte que había entre su figura política, la propia ciudad y el Ayuntamiento".

Familiares de víctimas en el olvido

Aunque hubo quienes vieron el lado más oscuro de la alcaldesa, como los familiares de víctimas del accidente de Metrovalencia. Beatriz Garrota, de la Asociación de Víctimas, detalla que hubo varios momentos clave en los que el Consistorio no dio la talla, como la visita del Papa Benedicto XVI dos días después del mortal siniestro. "Me pareció poco respetuoso", desgrana Garrota, que cuenta cómo la Policía acudió a casa de algunas familias para prácticamente obligarles a acudir a una misa. "Me parece obsceno", recalca.

El Ayuntamiento de Barberá no habló con esas familias hasta un año después de la tragedia, cuando decidieron inaugurar un monumento en recuerdo de los fallecidos y heridos sin el consenso de esos familiares. "Era como pisotearnos", recuerda Garrota. Años después y con las familias en constante protesta, Barberá protagonizaría uno de sus momentos más criticados en los que hacía burla a quienes se manifestaban.

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Pero nada paraba los tentáculos de Barberá, que incluso llegaron a Madrid, hasta el Palacio de la Moncloa, cuando tras la derrota de Rajoy en las elecciones generales de 2008 Esperanza Aguirre amagó con presentar una alternativa y disputarle la presidencia del partido. Finalmente no dio el paso por falta de apoyos suficientes.

"Clarísimamente se posicionó a favor de Rajoy", puntualiza García-Margallo. "Rajoy debe mucho a Rita Barberá y a Paco Camps que actuaron con gran determinación. Valencia era en aquel momento la segunda comunidad en número de militantes del PP y desde luego la primera en concentración de poder político. Valencia estuvo en el mapa durante mucho tiempo", agrega.

Orgullosa de Mariano. Así se mostraba Barberá en un mitin político del PP 48 horas después de que cayera en las elecciones nacionales de 2008. Un orgullo que años más tarde, en el trágico final de Barberá, no sería tan recíproco.

El principio del fin

Porque toda esa influencia, todo ese poder, finalmente no pudo llegar a todos los rincones de un Ayuntamiento que años después sería señalado por sus casos de corrupción. Con la salida a la luz en 2009 de la famosa trama Gürtel, el castillo de naipes de Barberá comenzó a desmoronarse.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía investigaron entonces obsequios a Barberá valorados en más de 7.600 euros procedentes de contratistas como Acciona y otras empresas adjudicatarias de contratos públicos como bolsos de firma. Barberá declaró públicamente que un bolso de Louis Vuitton o Loewe le parecía un "regalo absolutamente habitual".

No quedó ahí. Las moscas en los ojos de Barberá se multiplicaron con el caso Azud, el que la llevó de cabeza a los infiernos. Ana Botella Gómez, durante esa época concejala socialista en el Consistorio y exdelegada de Gobierno, relata cómo su partido empezó a darse cuenta de que algo pasaba.

"Era un Gobierno que gestionaba la democracia. Siempre había algo que le tenías que agradecer, pero eso escondía una cara B: un universo pararlelo de organismos vinculado al Ayuntamiento donde se desviaban fondos para actividades económicas de las cuales luego nunca volvíamos a saber nada", revela.

La exdelegada de Gobierno en Valencia apunta a la "cara B" del Gobierno de Barberá: "Un universo paralelo de organismos donde se desviaban fondos"

"Ella no solo recibió bolsos u otras prendas de Gürtel, sino de otras tramas de corrupción como Marsa o el caso Azud, en el sumario aparecen bastantes regalos, cada vez se tomaban peor y era más escandalosos. Cada vez había mas crítica hacia esa forma de ejercer el poder", dice Marcos, que agrega que a raíz de estas informaciones empezaron a aflorar "cuestiones inquietantes".

Críticas que Botella Gómez llevó directamente a la mesa de la alcaldesa. "Está usted sentada en un polvorín", advirtió. Los socialistas pensaban que de aquella se la "llevarían por delante". Pero los regalos le salieron mucho más caros a Camps, que en 2011 tuvo que dimitir y ha estado 14 años investigado por la trama Gürtel. Finalmente fue absuelto en 2024.

El sufrimiento de Rita

"Sufrió personalmente, se le derrumbó un trozo de su mundo", señala García-Margallo sobre la caída de Camps, el gran amigo de Barberá que afirma haberse sentido plenamente apoyado por la alcaldesa "pública y privadamente". Y esperando en la cola de las corrupciones... la rama valenciana del caso Nóos.

En palabras de Beneyto, el rey emérito Juan Carlos I pidió a Barberá y Camps que ayudaran a su yerno, Iñaki Urdangarin, que cumpliría después algo menos de cuatro años de prisión tras ser conenado a cinco y diez meses por prevaricación, malversación, fraude a la Administración y tráfico de influencias. El esposo de la infanta utilizó el feudo de Barberá para contratos y convenios vinculados a los Valencia Summit, organizados por el Instituto Nóos entre 2004 y 2006.

Aunque Botella Gómez cree que el declive real de la alcaldesa valenciana se produjo a raíz de las marchas del 15-M. En 2015, la 'popular' se mantuvo firme a la hora de volver a presentarse a la alcaldía por lealtad a Rajoy y al PP. Pero algo ya no iba bien. Ese año fue cuando dio el famoso discurso del "caloret". Perdida, inconexa... los rumores sobre su estado anímico y de salud fueron muchos. "Vi un descontrol", reconoce Ribó. "Fue la descomposición de un régimen delante nuestra", agrega Botella Gómez.

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"Una falta total de humanidad"

Perdió el Ayuntamiento, pasó a ser diputada del PP en el Senado y se negó a entregar el bastón de mando a Ribó. "Fue como pasar de 120 a tener el coche parado", compara García-Margallo sobre su llegada al Senado. Tras 24 años en Valencia Rita Barberá se apagaba.

El 14 de septiembre de 2016, después de que el Supremo abriera una causa contra ella y 39 miembros de su Gobierno por el presunto blanqueo de dinero en el PP de Valencia, Barberá pasaba al Grupo Mixto y al ostracismo político. Sus allegados lo recuerdan: "Iba sola a los actos, volvía sola, estaba sola...". Le llegó a decir a García-Margallo que la gente no quería saludarle.

Barberá murió poco después, el 23 de noviembre de 2016, a los 68 años y de una grave cirrosis hepática que le provocó un fallo multiorgánico. Estaba en el hotel Villa Real de Madrid, donde se alojaba para acudir a las sesiones del Senado. Dos días antes, el 21 de noviembre, había declarado ante el Tribunal Supremo como investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales en la operación Taula.

"Me enfadé con el mundo...", dice Camps entre lágrimas al recordar su muerte. Un fallecimiento que volvió a reunir al PP en pro de su figura, algo que no fue nada bien recibido por la familia en un funeral donde aseguran "se vivieron momentos de tensión".

"La historia de Rita Barberá nos muestra la cara más cruel y más inmisericorde de la política, por supuesto con una falta total de humanidad", dice sin cortapisas Reina. "Es la cara auténtica de la política. Hay mucho barro y es sorportable porque por encima hay un horizonte y yo creo que eso es la política", agrega García-Margallo.

"La historia de Rita Barberá nos muestra la cara más cruel de la política": sus amigos hablan del auge y caída de la histórica alcaldesa de Valencia

"Rita es el principio y el fin de una etapa, de una época extraordinaria y fundamental para entener a Valencia, a la Comunidad Valenciana y a España", remata Camps, su amigo hasta el final. Al final, tras dos décadas, el laberinto de la política valenciana pudo con Barberá.

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