Honda y Aston Martin ya piensan en el motor de 2027: "Vamos a dar un gran paso"

Shintaro Orihara, jefe de los motores Honda, dice que la hoja de ruta les lleva a pensar cómo será la unidad de potencia en la primera carrera de la temporada que viene.

En los circuitos con largas rectas, como Monza, el Aston Martin sufrirá con el motor Honda. Pero en los circuitos con muchas curvas, como Madrid, el coche de Fernando Alonso podría colarse en la zona media. Eso es lo que pronosticó el piloto asturiano.

Pero en Honda, claro, quieren ir a por más. Quieren que su motor sea competitivo en todos los circuitos del calendario de la Fórmula 1.

Shintaro Orihara, jefe de Honda, ha dicho en 'Mundo Deportivo' que ya piensan en el desarrollo de la próxima temporada: "Tenemos una hoja de ruta para desarrollar el motor y sabemos dónde estamos ahora mismo. Basándonos en esa hoja de ruta, daremos otro gran paso de cara a la primera carrera".

"Es un paso positivo para nosotros antes de ir a Madrid, donde la manejabilidad es bastante importante . Así que creo que hemos encontrado una buena dirección. Ese es un aspecto positivo para nosotros", explica el jefe de los motores japoneses.

No quiere asegurar que recorten toda la distancia con la cabeza: "Es difícil decir si conseguiremos recuperar toda la diferencia para la primera carrera, pero seguimos trabajando para reducir esa brecha de cara a la primera carrera".

"Pero, como ya he mencionado, este año no tendremos ninguna actualización importante", completa Orihara después de un Gran Premio de Italia en el que lo han pasado muy mal.

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