Oscar Piastri pudo participar finalmente en el Gran Premio de Azerbaiyán a pesar de que se encontraba enfermo. En McLaren se llegaron a plantear que el piloto australiano descansara, al menos, en la carrera al sprint que se disputó el sábado para descansar de cara al domingo.

Andrea Stella, jefe de Mclaren, ha relatado en 'Motorsport' cómo dudaron de que pudiera pilotar: "Ha habido un par de momentos este fin de semana en los que nos hemos preguntado si es mejor descansar para asegurarnos de estar bien el domingo".

"Puedo admitir abiertamente que nos hicimos esa pregunta un par de veces a lo largo del fin de semana, siempre hemos estado muy bien apoyados por nuestro médico del equipo. El apoyo médico en general me gustaría reconocer que ha sido excelente para Oscar", detalla el directo de la escudería.

La posibilidad de parar estuvo en el aire: "Él decía que quería intentarlo, pero reconociendo que si no podía pararía. Siempre ha encontrado la forma de acabar cada una de las sesiones con una buena actuación. Pero sí, un par de veces dijimos 'vamos a pensar que queremos estar bien el domingo, no ahora'...".

Finalmente el piloto 'rookie' sí estuvo presente tanto en el sprint como en la carrera del domingo. "Hoy ha sido probablemente cuando mejor me he sentido en todo el fin de semana, lo cual no es decir mucho. Pero sí, ha sido muy difícil físicamente. Sobre todo ayer fue bastante duro", dijo una vez terminada la carrera en Bakú.

¿Podría haber sido una oportunidad para Álex Palou? En caso de que Piastri hubiera sido baja en Azerbaiyán, hubiera asomado el nombre del español Palou. Sin embargo, el piloto probador de McLaren estuvo este fin de semana en la Indycar, donde fue quinto en el circuito de Barber, en Alabama.