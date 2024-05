Mal fin de semana fue Miami para Red Bull. Para Max Verstappen. Para un piloto que suma pole tras pole y que cedió en Florida. Que, por primera vez en 2024, no acabó una carrera en primera posición. Sí, no ganó en Australia, pero allí fue un problema mecánico el que le hizo abandonar.

Sucedió algo que no tuvo nada que ver en que no fuera capaz de ganar en Miami. Porque McLaren, porque Lando Norris, ganó por ritmo. Por puro ritmo. Porque fueron más rápidos que un neerlandés en supuestos problemas por un posible toque con Sergio Pérez, su compañero, y porque se llevó puesto un cono. Según él, le afectó; según Helmut Marko...

Según el asesor de Red Bull no hay que restar importancia a lo sucedido en Miami. Hay que aprender. Hay que tenerlo en cuenta para que no vuelva a suceder. Para ello van con todo en Imola. Para que no se vuelva a repetir. Para evitar que Verstappen cruce la bandera a cuadros en un puesto que no sea el primero.

"Fuimos lentos, más lentos que McLaren"

Y Marko ha sido muy claro con el rendimiento del Red Bull: "Fuimos muy lentos. Fuimos más lentos que McLaren.

"Verstappen dice que no fue tan grave, pero ahora Norris se puede volver más peligroso porque no hay presión", insiste Marko.

Y en Imola...

La próxima cita del Mundial será en Imola, en el GP de Emilia Romagna. Ahí llevarán mejoras. Ahí llevarán piezas nuevas y una evolución en la que tienen puestas muchas esperanzas... Si funciona todo volverá a la normalidad; si no funciona, McLaren ya está aquí.