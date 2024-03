Tras participar en los primeros libres del Gran Premio de Arabia Saudí, Carlos Sainz causó baja en clasificación y carrera después de someterse a una operación de urgencia de apendicitis.

A pesar de ello, el '55' sí estuvo presente en el box de Ferrari durante la carrera. La duda estaba en si llegaría a Australia en condiciones de competir... y vaya si lo ha hecho.

El madrileño estuvo muy cerca de arrebatarle la 'pole' a Max Verstappen y salió segundo, pero en la segunda vuelta de carrera adelantó al neerlandés y terminó subiéndose a lo más alto del podio.

Pues bien, este miércoles era el turno de conocer las notas de la Fórmula 1, los famoso 'Power Rankings' que elaboran cinco jueces teniendo en cuenta el rendimiento en todas las sesiones... y Carlos Sainz ha obtenido un 10, nota muy poco frecuente.

"Después de verse obligado a no participar en la ronda anterior en Arabia Saudita debido a una apendicitis y una posterior cirugía, Sainz marcó su regreso a la acción con una exhibición valiente por las calles de Albert Park, empujando de manera impresionante al Red Bull de Max Verstappen por la pole position, superándolo en la carrera. inicio de la carrera y sin mirar atrás. Eso obtuvo 10/10 de todos nuestros jueces", reza el análisis de su fin de semana.

The latest @aramco Power Rankings are in 👀

Top marks Down Under for @Carlossainz55 🙌#F1#AusGPpic.twitter.com/t9Z2HJaZxf