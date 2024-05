Turbias bajan las aguas en Red Bull. Turbias por todo el 'caso Horner'. Por un caso que a saber si ha sido determinante en la marcha de Adrian Newey. Turbias por todos los rumores en los que está Max Verstappen. En los que, quién sabe si queriendo él o no, está involucrado el tricampeón de la marca de las bebidas energéticas. De todo habló Zak Brown, jefe de McLaren, tras la victoria de Lando Norris en Miami.

Tras un triunfo que ha elevado la moral del equipo naranja. Que se produjo en igualdad de condiciones. Que fue batiendo en pista, y teniendo además mejor ritmo, que el Red Bull de Verstappen. Y de ello habló el mandamás de los de Woking poniendo en duda a los austríacos en unas declaraciones que ya tienen respuesta.

Porque Verstappen ha tardado poco en reaccionar y en dejárselo claro al de McLaren. En dejarle claro que aún queda Red Bull y que sabe a qué juego anda jugando. Bien sabe él cómo va esta historia desde ese 2021 con lewis Hamilton.

"Veo los titulares, pero..."

"Lo que quiere es agitar las cosas. No podemos hacer nada con ese tipo de comentarios... pero entiendo que diga lo que dice", cuenta en palabras que recogen en 'Motorsport'.

No en vano, Red Bull es el equipo que manda: "Todos buscan las formas de atraer a nuestra gente. Es algo normal en este mundo".

"Pero vamos, que a mí no me interesan estas historias. Veo los titulares, pero no pincho en ellos", insiste Verstappen.

Parece que poca desestabilización va a lograr McLaren tanto en Verstappen como en Red Bull. La experiencia es un grado, y el neerlandés tiene ya mucho recorrido con lo vivido con Hamilton.