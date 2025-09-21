El enfado de Alonso por radio con Aston Martin en Bakú: "No estáis entendiendo la situación"

El asturiano volvió a discrepar con su ingeniero de pista sobre las decisiones que tomó la escudería durante la carrera. Fernando se quedó sin puntuar en Bakú.

Ya van varios grandes premios en los que Fernando Alonso tiene sus más y sus menos con Aston Martin. La escudería británica ha vuelto a tomar algunas decisiones durante el Gran Premio de Azerbaiyán que no han gustado nada al bicampeón del mundo.

Alonso salía desde la undécima posición. Aguantó el ritmo en las primeras vueltas y, en un principio, dio la sensación de que podía luchar por puntuar en Bakú. Sin embargo, Fernando ha salido en falso y lo ha terminado pagando con una sanción de cinco segundos.

Tras cumplirla, las opciones de Alonso de puntuar han desaparecido por completo. Por si fuera poco, ante la falta de ritmo y lo complicado que estaba siendo adelantar, Fernando criticó algunas decisiones de equipo. Primero aseguró por radio que no tenía "agarre" dando pistas del poco ritmo del Aston sobre el asfalto.

"No estáis entendiendo la situación. Lo mal que está", exclamó por radio Fernando dejando ver un cierto enfado con la gestión de carrera de la escudería. El asturiano mandaría otro contundente mensaje al equipo desaprobando la decisión del momento en el que habían decidido hacer la parada en 'boxes'.

"Quizá no era la mejor idea, ¿no? Lo de parar solo para luchar con otro coche. Pero, OK", aseguró Alonso por radio en un nuevo 'dardo' del piloto asturiano a su escudería por la estrategia de carrera.