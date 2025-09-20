El surrealista incidente que involucró al Aston Martin de Fernando Alonso y el Alpine de Franco Colapinto

Los entrenamientos Libres 3 celebrados sobre el circuito callejero de Bakú tuvieron un invitado inesperado que protagonizó una de las imágenes de la prueba matutina.

Fernando Alonso ha sido protagonista en uno de los momentos curiosos que han dejado los entrenamientos Libres 3 que se han celebrado durante este sábado en el circuito callejero de Bakú.

El asturiano se ha encontrado con una sorpresa mientras recorría el trazado en la prueba matutina del GP de Azerbaiyán. Y es que, a la salida de una de las curvas le esperaba una fruta en medio del asfalto. Por su aspecto, esférico, podría tratarse de una manzana que rebotaba por el centro de la pista cuando el monoplaza la atropelló irremediablemente.

La pieza de fruta no distrajo al ovetense y el 'atropello' quedó en anécdota. Una anécdota eso sí, que mejoraría cuando la manzana reaparecía en busca de más protagonismo. Tras su impacto contra el Aston Martin, la pieza acabó impactando contra el Alpine de Franco Colapinto.

La situación despertó la incredulidad en la radio de una escudería que no sería acompañada por la fortuna durante una Q1 en la que sus dos monoplazas terminaron contra el muro.

Más allá de imágenes curiosas o momentos anecdóticos, la jornada del sábado ha terminado con una de las clasificaciónes más locas de la temporada. Carlos Sainz saldrá segundo, por detrás de Verstappen. Desastre de McLaren, por debajo del top 6 en una prueba muy accidentada.