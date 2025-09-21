CARLOS SAINZ, A POR EL PODIO
F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2025 de Fórmula 1.
MEDIA HORA...
Solo 30 minutos para que se apague el semáforo en Bakú...
PROBLEMAS PARA HADJAR
Pérdida de potencia para el piloto francés, que sale en la 8ª plaza, justo entre los dos McLaren. Veremos si son capaces de solucionarlo.
CUIDADO CON EL VIENTO
Fue la clave ayer. El causante de gran parte de las salidas de pista y accidentes que vimos. Ayer las rachas eran de unos 30 km/h. Hoy serán de hasta 50 km/h, por lo que veremos qué ocurre en pista...
MCLAREN, NUEVA DECEPCIÓN
Está siendo un año extraño con McLaren. Está primeros destacados en ambos Mundiales, pero lo cierto es que la sensación en cada Gran Premio es de que desaprovechan sus oportunidades. En esta ocasión, fue Piastri el que se fue al muro y Norris el que no pudo completar una bueno vuelta. 9º puesto para el australiano y 7º para el británico.
ALONSO, A PESCAR EN RÍO REVUELTO
El piloto de Aston Martin volvió a hacer magia con un coche que no estaba ni para pasar de Q1. 11º puesto para el asturiano, que intentará aprovechar las oportunidades que seguro surgirán en un circuito como este para llevarse un buen puñado de puntos.
SAINZ, A POR EL PODIO
Ese es el objetivo, el sueño del español para este Gran Premio tras lograr una 2ª posición en la clasificación absolutamente estelar, sabiendo domar la pista en todo momento y cediendo la 'pole' solo ante Max Verstappen. No será fácil, pero no hay dudas de que Sainz sacará los codos en todo momento.
¿CARRERA LOCA?
No sería la primera vez que eso ocurre en Bakú. El circuito ayuda a ello, ya lo vimos ayer durante la clasificación. Seis banderas rojas alargaron hasta las dos horas una 'qualy' prevista a 60 minutos. Veremos qué ocurre hoy en carrera, cuando el viento ha aumentado en 20 km/h.
MUY BUENOS DÍAS
Llega el día grande del fin de semana. Turno de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán desde el circuito de Bakú. Uno de los circuitos más ratoneros, plagado de trampas y con viento que puede ser un quebradero de cabeza para los pilotos.