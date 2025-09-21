Ahora

CARLOS SAINZ, A POR EL PODIO

F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Madrid,
Carlos Sainz durante el GP de AzerbaiyánCarlos Sainz durante el GP de AzerbaiyánGetty

MCLAREN, NUEVA DECEPCIÓN

Está siendo un año extraño con McLaren. Está primeros destacados en ambos Mundiales, pero lo cierto es que la sensación en cada Gran Premio es de que desaprovechan sus oportunidades. En esta ocasión, fue Piastri el que se fue al muro y Norris el que no pudo completar una bueno vuelta. 9º puesto para el australiano y 7º para el británico.

