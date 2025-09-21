F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

MCLAREN, NUEVA DECEPCIÓN Está siendo un año extraño con McLaren. Está primeros destacados en ambos Mundiales, pero lo cierto es que la sensación en cada Gran Premio es de que desaprovechan sus oportunidades. En esta ocasión, fue Piastri el que se fue al muro y Norris el que no pudo completar una bueno vuelta. 9º puesto para el australiano y 7º para el británico. Compartir en X

ALONSO, A PESCAR EN RÍO REVUELTO El piloto de Aston Martin volvió a hacer magia con un coche que no estaba ni para pasar de Q1. 11º puesto para el asturiano, que intentará aprovechar las oportunidades que seguro surgirán en un circuito como este para llevarse un buen puñado de puntos.

SAINZ, A POR EL PODIO Ese es el objetivo, el sueño del español para este Gran Premio tras lograr una 2ª posición en la clasificación absolutamente estelar, sabiendo domar la pista en todo momento y cediendo la 'pole' solo ante Max Verstappen. No será fácil, pero no hay dudas de que Sainz sacará los codos en todo momento.

¿CARRERA LOCA? No sería la primera vez que eso ocurre en Bakú. El circuito ayuda a ello, ya lo vimos ayer durante la clasificación. Seis banderas rojas alargaron hasta las dos horas una 'qualy' prevista a 60 minutos. Veremos qué ocurre hoy en carrera, cuando el viento ha aumentado en 20 km/h.

