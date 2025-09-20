Fernando Alonso vuelve a salvar a Aston Martin: "Inesperado estar tan arriba"

El piloto asturiano de Aston Martin consigue una heroica 11ª posición con un coche que apunta a quedarse fuera en Q1.

Tras la clasificación más loca de la temporada y de las más emocionantes de los últimos tiempos, Fernando Alonso ha vuelto a salvar los muebles de Aston Martin con una 11ª plaza que sabe a 'pole' después de los enormes problemas de ritmo en Bakú.

Tanto Lance Stroll como Fernando Alonso han estado ocupando las últimas posiciones durante los entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán. El colmo llegó en los Libres 3, cuando Alonso fue último y Stroll penúltimo. Con estos preavisos, nadie apostaba por ver al asturiano en pista en Q2.

Y no solo fue así, sino que por bien poco no lo vimos también en Q3. El piloto español acabó cayendo en el último momento en favor de Tsunoda, aunque logró clasificar por delante de bestias como el Ferrari de Lewis Hamilton.

"Muy cerca, pero. Me quedo con el P11, que no esperábamos.y pensábamos que la Q1 era nuestro límite, pero bueno una crono tan extraña con tantas banderas rojas, igual hemos tenido un acierto y un poco de suerte.. Mañana esperamos lo mismo, así que será una carrera difícil", comentó.

Alonso supo aprovechar sus oportunidades y jugó con las cuatro banderas rojas que presenció en pista para lograr alcanzar la 11ª posición en parrilla. Una pena no haberle visto en acción en una Q3 de absoluta locura, aunque tendrá mañana oportunidad de sumar buenos puntos.