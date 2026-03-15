La reacción de Sainz a la cancelación de los grandes premio de Baréin y Arabia Saudí

El piloto madrileño publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo por el conflicto que atraviesa la región y respaldó la decisión de la Fórmula 1 de no celebrar los grandes premios que estaban previstos para este mes de abril.

La Fórmula 1 ha terminado por aplazar dos grandes premios del calendario oficial de la competición. Se trata de Baréin y Arabia Saudí, previstos para el mes de abril. El motivo sería su cercanía con el conflicto geopolítico que tiene lugar en Oriente Medio.

Tras la oficialización de la medida, Carlos Sainz ha dejado unas palabras de respaldo con la "decisión tomada por la F1, la FIA y los promotores". Lo ha hecho a través de redes sociales en un comentario publicado en su cuenta oficial de 'X'.

"De verdad espero que este conflicto termine tan pronto como sea posible y todo el mundo esté a salvo. Correr en Oriente Medio es siempre especial y espero que podamos volver a la región tan pronto como lo permitan las circunstancias", expresaba el madrileño. Un mensaje de solidaridad del piloto de Williams, totalmente comprometido con la situación.

Un escenario que afecta al correcto desarrollo de la competición y que sin duda trastocará los planes de los pilotos del 'paddock'. Sin embargo, todos los actores de la Fórmula 1 reman a favor de la mejor resolución posible de esta problemática y se espera que la acción pueda regresar a estos circuitos en los meses restantes de 2026.

Sainz, en lo personal, ha podido darse una alegría en la carrera del GP de China. El madrileño ha cuajado una sólida actuación con la que ha podido conseguir un meritorio noveno puesto y los dos puntos que vienen con ello.