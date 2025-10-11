Ecclestone sorprende eligiendo al mejor piloto de la Fórmula 1: "No echa la culpa a otros..."

El británico ha reconocido el talento del piloto australiano que lidera este Mundial en sus últimas declaraciones que analizan la actualidad de la Fórmula 1.

Bernie Ecclestone, exjefe de la F1, ha aplaudido la actitud de Oscar Piastri y ha destacado su capacidad para admitir errores y evitar excusas. El británico ha vuelto a opinar sobre la actualidad de la Fórmula 1 y ha querido resaltar el nivel del piloto australiano que actualmente lidera el Mundial con 22 puntos de ventaja.

"Hace bien su trabajo. Cuando comete errores, sabe que los ha cometido. No echa la culpa a otros, ni te viene con excusas. Se asegura de que no los repite, no comete dos veces el mismo error. Es el mejor piloto después de Max Verstappen", aseguraba Ecclestone para 'Sport.de'

De esta forma, Bernie colocaba al piloto de McLaren como el segundo mejor corredor de Fórmula 1 de toda la parrilla, únicamente por detrás de un Max Verstappen al que considera el mejor de todos los tiempos.

A pesar de reconocer el talento de Piastri, Ecclestone subraya la fortuna que han tenido tanto el líder del Mundial como su compañero Lando Norris de poder disfrutar de un coche dominante como el MCL39: "Han tenido suerte, están en el equipo adecuado en el momento adecuado. Sin duda, ha habido pilotos que son mejores que los de ahora, pero nunca han tenido la oportunidad de demostrar sus puntos fuertes".