El enfado de Djokovic tras su histórica eliminación en Shanghái: "Siguiente pregunta"

El tenista balcánico perdió una gran oportunidad de sumar un nuevo título al caer en semifinales ante la revelación del torneo en un enfrentamiento en el que se le vio mermado físicamente.

El Masters 1000 de Shanghái parecía ser el escenario idóneo para que Novak Djokovic levantara un nuevo título. El serbio se erigió como máximo favorito ante la ausencia de Carlos Alcaraz y la retirada de Jannik Sinner. Además, Alexander Zverev, Taylor Fritz o Ben Shelton también sucumbían bajo el calor de Shanghái y el cuadro del torneo se resolvió para dejar unas semifinales fuera de lo habitual.

Por un lado, un Daniil Medvedev totalmente venido a menos en 2025 que ocupa la 18º posición del ranking reaparecía en China para plantarse en la semifinal ante Arthur Rinderknech. Por el otro, la gran revelación del torneo, el número 204 del ranking, Valentin Vacherot se presentaba en la semifinal después de firmar un torneo histórico para medirse a Djokovic.

El contexto sonreía al ganador de 24 'Grand Slams' pero, contra todo pronóstico, el tenista monegasco logró imponerse con contundencia en dos sets ante un 'Nole' mermado físicamente en la semifinal (6-3, 6-4). De esta forma, Vacherot alargaba el sueño de un torneo histórico en el que tuvo que pasar las rondas clasificatorias para enfrentar y ganar a algunos de los mejores tenistas del circuito antes de convertirse en el finalista con peor ranking de la historia de un Masters 1000.

Tras la derrota, Novak Djokovic protagonizó un breve paso por la rueda de prensa en el que felicitó a su adversario por un gran partido y un mejor torneo. Además dejó claro que era el justo ganador del enfrentamiento y, más tarde, se negó a hablar sobre su estado físico antes de dar por terminada su intervención ante los medios.

"Quiero felicitar a Valentin por llegar a su primera final de Masters 1000. Llega desde la fase previa, es una historia increíble. Le dije en la red que había tenido un torneo increíble. Le deseo todo lo mejor en la final, y hoy ganó el mejor jugador", explicó.

Después, el actual número cinco del mundo fue contundente ante la pregunta de si podía hablar sobre estado físico: "No. Siguiente pregunta, por favor".