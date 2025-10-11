De regalo a inversión: el precio del oro se dispara y sube más del 50% en 2025

El contexto El oro alcanza precios históricos y convierte las joyas tradicionales en artículos de inversión. Las cadenas y anillos, antes regalos habituales en comuniones y bautizos, ahora cuestan casi el doble que hace un año.

Si abrimos el álbum de fotos antiguas de bautizos y comuniones, es fácil encontrar una cadena de oro colgando del cuello de los protagonistas. Un clásico que ha acompañado a generaciones y que hoy hemos querido volver a comprar en una joyería.

El precio de la cadena más asequible es de 164 euros, una cifra que demuestra cómo este tipo de compras se ha encarecido con los años. ¿La razón? El oro ha superado por primera vez en su historia los 4.000 euros por onza, y en lo que va de año se ha revalorizado más de un 50%.

Regalar una cadena o un anillo de oro ha pasado de ser un detalle simbólico a convertirse en una auténtica inversión.

En 2024, los precios se situaban entre 260 euros por un anillo y 3.100 euros por una cadena de oro. En 2025, esas mismas piezas cuestan 336 euros y 3.980 euros, respectivamente.

"Estamos hablando de que el gramo en tienda se puede ir a unos 200 - 220 euros dependiendo del trabajo que tenga. Es muy exagerado, eso nos perjudica porque el oro se está dejando de vender", comenta Laia Gascons, propietaria de la Joyería Gascons.

