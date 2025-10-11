Seis hombres se enfrentan a penas de hasta 60 años de cárcel por la violación grupal a una joven en Rubí, Barcelona

El contexto El 26 de diciembre de 2022 uno de los acusados recogió a la joven en su casa en el centro de Rubí, y lo que iba a ser una quedada para fumar y beber acabó siendo una encerrona.

La Audiencia de Barcelona juzgará a seis hombres acusados de violar en grupo a una joven en diciembre de 2022, enfrentándose a penas de entre 52 y 60 años de cárcel. La Fiscalía los acusa de cuatro delitos de agresión sexual, señalando a cuatro como autores materiales y a dos como cooperadores necesarios. Los hechos ocurrieron en una nave industrial abandonada en Rubí, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien sufre un trastorno de afectividad y discapacidad psíquica. La Fiscalía solicita indemnización de 80.000 euros para la víctima, y expulsión de dos acusados si obtienen libertad condicional. La joven no consintió las agresiones y sufre estrés postraumático.

La Audiencia de Barcelona sienta desde el próximo jueves en el banquillo a seis hombres acusados de violar en grupo a una joven, en diciembre de 2022, en una nave industrial abandonada en Rubí (Barcelona), por lo que afrontan penas de entre 52 y 60 años de cárcel.

La Fiscalía acusa a los seis procesados de cuatro delitos de agresión sexual con penetración, a cuatro de ellos como supuestos autores materiales de las acusaciones y a otros en calidad de cooperadores necesarios por permanecer en la nave observando cómo se perpetraba la violación, sin impedirlo.

Según mantiene la Fiscalía, los procesados violaron a la joven, que tenía un trastorno de afectividad y una discapacidad psíquica del 35%, aprovechándose del "clima de sometimiento" que crearon en la nave industrial, un inmueble abandonado y alejado del núcleo urbano, lo que "anuló la capacidad de reacción de la víctima".

El Ministerio Público pide que se condene a los procesados a cinco años de libertad vigilada tras su salida de prisión y que a dos de ellos, de origen marroquí y situación irregular en España, se les expulse de España si obtienen el tercer grado o la libertad condicional antes de cumplir le pena íntegra.

Además, también solicita la Fiscalía que, de forma conjunta, indemnicen con 80.000 euros a la víctima, quien a raíz de los hechos sufre un síndrome de estrés postraumático con ideas de muerte y autólisis.

Según mantiene el Ministerio Público en su escrito, la víctima conocía desde 2021 a dos de los acusados, con quienes había mantenido relaciones sexuales esporádicas, en el caso de uno de ellos con una "mayor vinculación afectiva".

Así ocurrió la terrible agresión

Así, la noche del 26 de diciembre de 2022, uno de los acusados quedó con la joven, que entonces tenía 25 años, y la pasó a buscar en coche a su casa para llevarla a la nave industrial abandonada, donde, "para sorpresa" de la víctima, se encontraban el resto de acusados.

Durante el trayecto, añade la acusación pública, la joven le dejó claro que no quería mantener relaciones sexuales, lo que reiteró una vez en la nave industrial mientras el resto de los procesados la rodeaban y le decían que "era noche de celebración y tenía que cumplir".

De esta forma, los procesados empezaron a acercarse a la joven y a tocarla por todo el cuerpo, mientras la víctima trataba de apartarlos y rompía a llorar al tiempo que repetía que la dejaran en paz, añade la Fiscalía en su escrito de acusación. Pese a ello, fue agredida sexualmente por dos de los acusados, mientras el resto observaba y, posteriormente, la violaron otros dos procesados.

Todo ello, mantiene la Fiscalía, "prescindiendo de la voluntad y consentimiento de la víctima", que no dejaba de llorar. Una vez perpetraron las violaciones, añade el escrito, uno de los procesados acercó en vehículo a la víctima a su casa y se marchó.

La Fiscalía mantiene en su escrito que la denunciante "en ningún momento prestó consentimiento a las prácticas sexuales descritas, sin que pudiera evitarlas dada la situación de miedo y angustia en que se encontraba, rodeada de seis varones, en una nave industrial abandonada y alejada del núcleo urbano".

