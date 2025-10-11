La increíble confesión del entrenador de Alcaraz sobre su victoria en Tokio: "Se iba a retirar..."

Samuel López, entrenador junto a Juan Carlos Ferrero de Carlitos, ha revelado que el murciano jugó lesionado en Tokio y que por eso terminó causando baja en el torneo de Shanghái.

Carlos Alcaraz firmó un torneo espectacular en Tokio. El de El Palmar arrasó a pesar de tener serios problemas físicos. Sin embargo, fueron esas mismas dolencias físicas las que terminaron con las opciones de Carlitos de jugar el Masters 1.000 de Shanghái, el torneo más importante de la gira asiática.

Alcaraz se impuso en Japón con un muy buen tenis, incluso estando lesionado. Eso es precisamente lo que ha desvelado uno de sus entrenadores, Samuel López. Carlitos renunció a jugar en Shanghái por una cuestión que, en principio, tenía que ver única y exclusivamente con el cansancio pero no fue así.

"Bueno, tuvo un esguince, se dobló el tobillo. Pensábamos que se iba a retirar ese mismo día. Pero bueno, consiguió salvar ese día. Tuvimos al día siguiente un día de descanso y al final, entre el fisio (Juanjo), yo y él, pues dijimos que igual podíamos seguir. Que también dependía de él, si era capaz de aguantar un poco el dolor, pero que podíamos controlar que ese tobillo no fuera a más", ha reconocido el técnico en unas declaraciones para 'Open Court Podcast'

"Bloqueado, con todas las cosas, tomándose antiinflamatorio... Él ha sido capaz de aguantar durante todo el torneo con un esguince grado 2, con mucho tratamiento cada día. Pero claro, no podía ir a Shanghái", añade Samuel.

Alcaraz volvió a demostrar su resistencia física consiguiendo la victoria en un torneo en el que jugó lesionado los partidos más importantes. Carlos descansa desde hace ya varias semanas recuperándose de su tobillo para afrontar un duro final de temporada.