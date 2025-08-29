Durísimo accidente de Stroll en los Libres 2 de Zandvoort: Verstappen preguntó por radio cómo estaban sus manos

El piloto canadiense se fue contra las protecciones y su Aston Martin acabó destrozado en los Libres 2 del Gran Premio de Países Bajos.

"¿Está bien Lance de las manos? He visto que ha chocado contra el muro". Es la pregunta que hizo Max Verstappen por radio al ver que Lance Stroll había tenido un accidente en los Libres 2 del Gran Premio de Países Bajos.

Sí, Lance estaba bien. Se dirigió al box de Aston Martin y no tuvo que pasar por el centro médico de la Fórmula 1.

El canadiense perdió el control de su coche y se fue contra las protecciones en la curva peraltada de Zandvoort. Rápidamente comunicó al equipo por radio que se encontraba perfectamente.

Eso sí, fue un revés muy importante para Aston Martin. Porque los de Andy Cowell están utilizando el viernes para hacer muchísimas pruebas en el suelo. Fernando Alonso y Lance llevaban suelos distintos en busca de las mejores prestaciones para el monoplaza.

Y el viernes había comenzado muy bien los coches verdes. Brillaron en Libres 1 sólo por detrás de McLaren. Y eso que el caos de la lluvia todavía no ha aparecido.