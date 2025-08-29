¿Y si Fernando Alonso aspira al podio en Zandvoort? Sorprendió hasta a McLaren en Libres 2

El piloto de Aston Martin marcó el segundo mejor tiempo en Libres 2 entre Lando Norris y Oscar Piastri: ¿Segundo coche?

Lo de Aston Martin es una realidad. Están entre los mejores en el Gran Premio de Países Bajos. En los Libres 1 tanto Fernando Alonso como Lance Stroll. En los Libres 2, sólo el asturiano por el accidente de Lance. Y la pregunta ahora es si el coche verde puede aspirar a un resultado muy importante en el circuito de Zandvoort.

Los tiempos en los segundos libres fueron brutales. Fernando se coló entre Lando Norris y Oscar Piastri, los dos McLaren. Los favoritos a todo. Pero quizá el asturiano pueda ponerse por detrás.

Porque los rivales, al menos hasta la fecha, han estado escondidos. Lejos. Ni Mercedes ni Ferrari ni los Red Bull.

Alonso marcó mejor tiempo que George Russell, que Max Verstappen, que Lewis Hamilton, que Charles Leclerc... Palabras mayores sin duda.

Pero es sólo viernes. Y Aston Martin pide calma. Se verá de verdad si están en la lucha en la clasificación del sábado, que se disputará a partir de las 15 horas (se podrá seguir el minuto a minuto aquí en laSexta).

¿Vendrá la lluvia?

A pesar de las previsiones de un 100% de lluvia para los Libres 2, la sesión se celebró sobre seco. Eso sí, con muchísimos incidentes y varias banderas rojas.

Y seguramente con estos primeros resultados, tanto Aston Martin como Alonso prefieran que todo ocurra en seco. Pero eso será difícil. Se espera agua, mucha, tanto en la clasificación del sábado como en la carrera del domingo. Por lo que el caos está asegurado... siempre que la Fórmula 1 permita a los pilotos correr.