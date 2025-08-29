Ahora

Fórmula 1

La confesión de Russell que pone en peligro a Antonelli: ¡pudo perder su asiento en Mercedes!

El inglés dice que su continuidad en Mercedes nunca ha estado en duda y afirma que sería Antonelli quien perdería su asiento si llegara Max Verstappen.

Andrea Antonelli y George RussellAndrea Antonelli y George RussellGetty

George Russell sigue sin renovar su contrato con Mercedes. Pero es optimista. Está convencido de que mantendrá su asiento. Ni los rumores sobre Max Verstappen le han puesto nervioso. Al contrario. En el Gran Premio de Países Bajos ha dicho que el asiento que estaba en peligro era el de Kimi Antonelli.

Ha sido una declaración sorprendente. "Era más una cuestión de quién iba a ser mi compañero de equipo", ha dicho George cuando le han preguntado sobre los rumores de Max que ya se cerraron porque confirmó que seguiría al menos una temporada más al volante del Red Bull.

"El equipo sintió que no necesitaba firmar un contrato. Realmente no sentí la necesidad de forzarme tanto cuando llegó a cierto punto. Creo en mí mismo más que nunca", dice el piloto británico.

Las conversaciones para renovar son "positivas": "Estamos en conversaciones positivas en este momento. Queríamos disfrutar del poco tiempo libre que teníamos, pero las cosas van por buen camino".

Vuelve a mostrar su lealtad a su equipo y a Toto Wolff, que siempre apostó fuerte por él: "Hay que considerar el escenario de riesgo-recompensa. Soy leal a Mercedes, porque nos hemos apoyado mucho durante estos años, y como dije, quiero ganar con Mercedes, pero todo tiene que estar bien y alineado. Así que, ya sea por un año o por varios años, eso es lo que estamos discutiendo ahora y a partir de ahí".

George siempre ha estado tranquilo con su situación a pesar de la posibilidad de que Mercedes fichara a Max. Porque el asiento que estaba en peligro era el del joven Antonelli.

