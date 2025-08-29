Bomberos forestales protestan a las puertas de las Cortes para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones: "En turnos de 12 horas no nos traen ni agua"

Los detalles Coincidiendo con la comparecencia del presidente de la Junta, una veintena de colectivos se han manifestado para exigir una mejora de sus condiciones laborales y para denunciar la gestión de los incendios.

Una veintena de colectivos, asociaciones y bomberos forestales se han concentrado a las puertas de las Cortes de Castilla y León antes de la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para exigir su dimisión y la de su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, por su gestión de los incendios en la comunidad.

Al grito de "¡Menos toreros y más bomberos!", "¡Bomberos forestales públicos y estables!" y "¡Mañueco, cabrón, trabaja de peón!", los bomberos forestales han reclamado un operativo público y estable todo el año y han exigido mejoras en sus condiciones laborales, ya que, han subrayado, han llegado a trabajar hasta 22 horas seguidas al pie del cañón sin recibir, en ocasiones, agua o comida.

"Trabajamos jornadas de hasta 18 horas durante cuatro, cinco o seis días. Algunos compañeros de León nos han dicho que han trabajado hasta 14 días seguidos, y que estés trabajando 12 horas y luego no te traigan ni unas míseras botellas de agua ni una mísera comida...", ha denunciado Alberto de Pablo, peón forestal de Burgos, a lo que ha añadido: "Algunos días hemos trabajado más de 12 horas y justo cuando nos íbamos nos han dado un par de botellas de agua".

En este sentido, De Pablo ha criticado que no les "reconocen la categoría, con todo lo que conlleva, como lo relacionado con enfermedades laborales", tras lo que ha expresado que no trabajan por dinero, ya que cobran, ha señalado, "1.300 euros al mes".

"Nosotros llegamos a los incendios con vocación para intentar ayudar a la gente y salvar nuestros montes, y nos encontramos con que los montes no están desbrozados", ha manifestado, al tiempo que se ha preguntado: "¿Cómo vamos a sujetar un fuego de llamas de 15 metros si cuando llegamos no hay más que matorral y vegetación quemándose constantemente?".

Así, el peón forestal ha lanzado un mensaje directo a los líderes populares Mañueco y Quiñones: "Hay que mejorar la gestión y exigir responsabilidades políticas; tantas casas quemadas y vidas arruinadas, como mínimo, merecen una dimisión".

Cabe destacar que Quiñones, quien ha reaparecido con motivo de la comparecencia de Mañueco, llevaba desaparecido de la esfera pública desde el pasado 11 de agosto, cuando justificó su presencia en la Feria Gastronómica de Gijón mientras su comunidad ardía alegando que tiene "la mala costumbre de comer".

Durante la protesta de este viernes a las puertas de las Cortes, bomberos forestales y agentes medioambientales han bateado el suelo con sus palas, han quemado neumáticos y han hecho rugir motosierras para mostrar su descontento ante las situaciones que tienen que vivir a diario. Los convocantes también han leído un manifiesto en el que han denunciado el abandono del medio rural, la privatización del operativo, y han guardado un minuto de silencio por los fallecidos en la extinción de los fuegos.

Los incendios que asolan España han dejado, por el momento, tres fallecidos, más de 200 fuegos, 166.000 hectáreas convertidas en ceniza, parajes arrasados por las llamas, y efectivos desbordados e indignados por sus condiciones laborales.