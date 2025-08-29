Susto en un hotel de Alcúdia: varias personas se quedan atrapadas en un ascensor y trasladan a dos niñas al hospital por intoxicación de humo

Los detalles Cientos de turistas se han visto atrapados en sus balcones, y algunos incluso en el interior de los ascensores, después de declararse un incendio en el cuadro de luz. Hay 18 intoxicados leves por humo.

Un incendio en el cuadro de luz del hotel Leda II en Alcudia, Mallorca, ha provocado un gran susto entre los turistas. Cientos de ellos quedaron atrapados en balcones y ascensores debido al humo que inundó el edificio. El incidente dejó 18 heridos por intoxicación, incluidas dos niñas de 8 y 13 años. Los bomberos, enfrentándose a la falta de visibilidad, lograron rescatar a un niño y dos adultos atrapados en un ascensor. Tras una hora confinados, los huéspedes fueron evacuados cuando la situación fue segura. Las asistencias sanitarias atendieron a los afectados, trasladando a las niñas al Hospital General de Muro.

Susto tremendo en un hotel de Alcúdia, en Mallorca. Cientos de turistas se han visto atrapados en sus balcones, y algunos incluso en el interior de los ascensores, después de declararse un incendio en el cuadro de luz. 18 personas han resultado heridas por intoxicación, entre ellas dos niñas de 8 y 13 años.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, los turistas han estado confinados en los balcones. Hasta sesenta huéspedes han esperado así a los bomberos. Según la información facilitada por el SAMU, el incendio se ha registrado en el edificio Leda II del complejo hotelero. A las 08.55 horas se ha recibido el aviso por incendio, declarado en un cuadro de luz en la planta baja, con mucho humo en el edificio y con personas atrapadas en un ascensor.

El problema es que es la única salida a la calle y que, instantes después, el humo ha empezado a inundar todo el edificio. El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha comentado a laSexta que, entonces, "hemos sacado a los turistas al ala derecha de los balcones".

Porque al llegar al hotel, cuentan, los bomberos se han encontrado la humareda que incluso se veía desde la calle. Nada más llegar, relata Fornàs, han sido notificados de que hay gente atrapada en los ascensores en una cuarta planta.

De esta manera, los bomberos han entrado al hotel con apenas visibilidad. Con todo inundado de humo, han conseguido rescatar a los que había dentro, un niño y dos adultos que no sufrieron daños.

Tras una hora confinados, y cuando ya era seguro bajar, han desalojado todo el hotel. Hasta el lugar se han desplazado las asistencias sanitarias, que han atendido a 18 personas afectadas, de las cuales 16 son turistas y dos son trabajadores. Dos niñas, de 13 y 8 años, han sido trasladadas por inhalación de humo al Hospital General de Muro.