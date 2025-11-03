La dura crítica del exjefe de Haas a Oscar Piastri: "No es lo suficientemente bueno"

Günther Steiner ha cargado con contundencia contra el piloto australiano después de que el de McLaren haya perdido el liderato del Mundial en el último GP celebrado en México.

El campeonato del mundo de F1 en 2025 parecía destinado a terminar con Oscar Piastri como campeón. Sin embargo, el australiano ha acumulado una serie de resultados irregulares que le han llevado a perder el liderato en favor de su compañero, Lando Norris.

Además, Max Verstappen cada vez está más cerca de los 'papaya' y un Mundial que parecía definido para el de Melbourne afronta ahora una recta final verdaderamente emocionante.

Este cambio de dinámica ha despertado el debate sobre los motivos que podrían justificar cómo se ha llegado a esta situación.

En el abanico de posibilidades aparecen los que como Günther Steiner señalan directamente al rendimiento de Piastri: "No fue lo suficientemente bueno para ser campeón del mundo. Está teniendo dificultades ahora, y no sé qué está pasando exactamente".

El exjefe de Haas apunta a la incapacidad del australiano a la hora manejar la presión para alzarse campeón del mundo. Aunque reconoce que es la gestión de McLarenha podido influir en la pérdida de la chispa del piloto.

"Una de las cosas que podría concluir es que, ya sabes, cuando Oscar no recibe el apoyo del equipo para ganar el campeonato, pierde un poco de su chispa. Creo que con todas estas reglas de la 'papaya': cuando lo dejan pasar, cuando lo dejan ir, cuando tú vas, cuando yo voy… Al final, creo que perdió un poco de confianza", ha zanjado.