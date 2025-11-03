Gritos de las víctimas de la DANA a Maribel Vilaplana a su llegada a los juzgados: "¡Cuenta toda la verdad!"

Maribel Vilaplana ha llegado a las 9:03 horas a los Juzgados de Catarroja, rodeada por una nube de periodistas y fotógrafos

El contexto La periodista que almorzo con Mazón en el restaurante El Ventorro el día de la dana comparece en el juzgado de Catarroja como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad. Durante su intervención, tendrá la oportunidad desgranar los detalles de una cadena de incógnitas.

La periodista Maribel Vilaplana, la última persona que estuvo con Carlos Mazón antes de su célebre hora en blanco y de su tardía aparición en el CECOPI, ha comparecido este lunes ante el juzgado de Catarroja, donde deberá explicar cómo transcurrió su comida con el president y entregar el ticket del aparcamiento al que, presuntamente, él la acompañó tras el encuentro.

Escoltada por la Guardia Civil y rodeada por cámaras, fotógrafos y periodistas, Vilaplana fue recibida entre gritos y lágrimas por familiares de las víctimas de la riada del pasado 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana.

Entre ellos se encontraba Juanjo Monrabal, que perdió a su madre durante la catástrofe. "¡Mira la cara de mi madre! ¡Por todos ellos, cuenta toda la verdad!", ha clamado, visiblemente emocionado.

"Se me aparece la cara de mi madre todos los días, llena de barro. ¡Pido justicia, por mi madre, por todos!", ha gritado después, antes de añadir con la voz rota:"¡Que digan la verdad, desde el primero hasta el último!".

El hombre, desbordado por el dolor, ha contiuado dirigiéndose a los medios: "Las caras que veis en las televisiones estaban llenas de barro. Así las recogieron. Así estaba mi madre".

Un testimonio clave un año después de la DANA

El testimonio de Vilaplana es considerado clave en la investigación sobre la gestión de la DANA que devastó la región hace un año. Comparece en calidad de testigo, una condición que la obliga a decir la verdad.

Será interrogada sobre las cuatro horas (de 15:00 a 18:45) que compartió con el líder del PP en el restaurante El Ventorro, en Valencia, durante aquella fatídica jornada. La periodista deberá además entregar el ticket del parking donde aparcó su vehículo el 29-O y en el que, según se ha sabido recientemente, se despidió de Mazón, un detalle que ambos habían omitido hasta ahora.

La magistrada también ha solicitado cualquier otro elemento que permita corroborar documentalmente el tiempo que ambos pasaron juntos aquel día.

Entre las incógnitas que la investigación busca despejar figuran: ¿qué hizo Mazón durante esas horas?, ¿cómo reaccionó ante los desbordamientos del río Magro y el barranco del Poyo?, ¿qué instrucciones dio a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, principal imputada?, ¿y cómo vivió el president la tromba más mortífera del siglo?

La declaración de Vilaplana se produce después de que la Audiencia Provincial de Valencia obligara, el pasado 23 de octubre, a la instructora a aceptar su comparecencia tras un recurso de apelación presentado por un abogado que representa a tres víctimas.

Hasta entonces, la magistrada de Catarroja se había negado a interrogarla, argumentando que ello implicaría investigar directamente a Mazón.

Al ser aforado, el president solo puede ser citado como imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), previa exposición razonada de la instructora.

Una crisis de ansiedad antes de declarar

El fin de semana previo a su comparecencia, Vilaplana sufrió una crisis de ansiedad que la obligó a ser trasladada al hospital. Sin embargo, este episodio no le impidió presentarse ante la jueza.

Su entorno ha desmentido las informaciones que aseguraban que la periodista mostró a Mazón un vídeo de Utiel inundado que había recibido en su teléfono móvil, y recalca su disposición a colaborar con la justicia para "cerrar un capítulo que ha supuesto una enorme presión personal y profesional".

Según publicó Las Provincias, la periodista llegó a estar ingresada durante el fin de semana, acompañada por familiares. La causa exacta de su indisposición no ha trascendido. Vilaplana ya había revelado en una carta abierta que la presión mediática y los comentarios tras su encuentro con Mazón habían afectado seriamente a su salud y a su carrera.

