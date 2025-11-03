El choque de las versiones de Lastra y Rodríguez marcan la tarde de la primera sesión del juicio inédito al fiscal general

¿Por qué es importante? Esta es la primera vez que el jefe del Ministerio Público se sienta en el banquillo de los acusados en una causa penal. García Ortiz ha vuelto a defender su inocencia.

El juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz se caracteriza por el conflicto entre las versiones de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y Adriana Lastra, fiscal Superior de la Comunidad. Lastra afirmó que advirtió sobre la posible filtración de correos relacionados con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que García Ortiz minimizó la importancia de dicha filtración. Rodríguez negó haber tenido esa conversación con Lastra y defendió la transparencia de sus acciones. Además, el fiscal Diego Villafañe señaló la evidente animadversión de Lastra hacia García Ortiz, sugiriendo que esto motivó su reacción ante las filtraciones.

El juicio histórico al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, ha estado marcado por el choque de versiones que se ha producido entre la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; y el de la fiscal Superior de la Comunidad, Adriana Lastra.

Ambas, que han declarado una detrás de otra, han dado un testimonio diametralmente opuesto de una parte de los hechos.

Por un lado, Almudena Lastra ha asegurado que advirtió de que los 'emails' con información sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se iban a "filtrar", ratificando que cuando preguntó directamente al jefe del Ministerio Público si lo había hecho, le contestó que eso no importaba. "Se me grabó en el alma", ha dicho.

En su declaración, ha sostenido que la primera vez que tuvo conocimiento de las pesquisas contra González Amador por presunto fraude fiscal fue el 7 de marzo de 2024, cuando, de forma simultánea a la Fiscalía General del Estado (FGE), recibió de la titular de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, un correo electrónico con la denuncia formulada contra el empresario y la documentación relevante.

"No llegué a abrirlo porque prácticamente no tuve tiempo", ha dicho, pero matizando posteriormente que comprobó que la denuncia era "correcta", sin mirar lo demás. "Ninguno sabíamos que se había formulado denuncia contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni sabía que tenía pareja", ha enfatizado.

Según ha relatado, no volvió a tener conocimiento del asunto hasta que 'elDiario.es' publicó el 12 de marzo que había una investigación contra González Amador. Entonces, en "una conversación de pasillo", en el marco de una reunión con más gente por otro tema, comentó el asunto con Rodríguez y Julián Salto, el fiscal que investigaba al novio de Díaz Ayuso.

"Qué mala suerte has tenido", le habría dicho, porque era el que tenía contacto "permanente" con la Comunidad de Madrid. Él rebajó el asunto, avanzando a ambas fiscales que quedaría en un pacto porque así lo había ofrecido el abogado de González Amador, Carlos Neira.

Ya el 13 de marzo, la noche que, según el instructor, García Ortiz habría filtrado a la 'SER' el 'email' que Neira envió el 2 de febrero a Fiscalía, ofreciendo que su cliente confesara a cambio de un acuerdo con el que evitara la cárcel, Lastra ha precisado que su jefe de prensa le llamó a las 20:26 porque el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, estaba diciendo a la prensa que el fiscal había ofrecido pactar y "órdenes de arriba" lo habían frenado.

"Quedamos en que había que salir a desmentirlo", ha comentado, explicando que sabía que ambos extremos eran mentira: la iniciativa para pactar, porque Salto se lo había anticipado en esa conversación informal; y que no había "órdenes de arriba" porque ella no las había dado y, suponía, que García Ortiz tampoco.

Lastra ha sostenido que la publicación en 'El Mundo' a las 21:29 de esa información lo precipitó todo. Según ella, inicialmente quedó con García Ortiz en recabar la información, hacer el comunicado e incluso rueda de prensa. Cuando habló con Salto, éste le dijo que estaba viendo un partido de fútbol en el Metropolitano. Y ella le trasladó que al día siguiente, "tranquilamente", abordaban el asunto.

Sin embargo, a las 21:54 de esa noche le llegó la cadena de 'emails' entre Neira y Salto, porque se los reenvió este último, que llegó a llamarle "enfadadísimo": "Me han sacado del partido". Lastra ha narrado que llamó entonces a Rodríguez, porque vio que había rebotado los correos tanto a ella como a García Ortiz: "Me quedé pasmada. Le dije literalmente: 'Pilar, los van a filtrar'".

Lastra ha ratificado lo que ya dijo en instrucción, que a la mañana siguiente, cuando habló con García Ortiz por teléfono, le dijo: "¿Has filtrado los correos?". Y que él respondió: "Eso no importa ahora". "Se me quedó grabado en el alma, a mí sí me importaba", ha dicho.

En su testimonio, ha querido reivindicar que todas las filtraciones se produjeron cuando la información había salido "de la casa". No obstante, la abogada del Estado, en defensa de García Ortiz, le ha recordado que un periodista declaró en instrucción que su fuente estaba en una planta tercera. Al ser preguntada dónde estaba la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, ha respondido: "En la tercera planta".

Rodríguez niega dicha conversación

Al ser preguntada por la conversación que Lastra había asegurado tener con ella, Pilar Rodríguez lo ha negado. En concreto, ha asegurado que ni Lastra le avisó, ni le dijo eso de que los correos que acababa de enviar acabarían filtrándose.

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid ha asegurado que "no hubo clandestinidad" al rendir cuentas a sus superiores sobre los 'emails' que se acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de filtrar, al tiempo que ha achacado las sospechas de filtración a un "exabrupto" de la titular de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra.

Rodríguez ha testificado que aquel requerimiento a Salto para que enviase los correos no le pareció extraño, "en la medida en que era necesario" porque se estaban publicando "bulos" que afectaban tanto a la Fiscalía Provincial de Madrid como al fiscal General del Estado y así se lo habían trasladado tanto Lastra como el propio García Ortiz.

Por otro lado, la fiscal jefe de Madrid ha defendido que el borrado de los teléfonos móviles de los miembros de la Fiscalía está avalado por un protocolo interno. "Tenemos la obligación de ir borrando información de nuestros dispositivos cuando ya no sea necesaria, así lo dispone una instrucción de la Fiscalía General del Estado por una cuestión de protección de datos", ha aclarado.

Una afirmación que ha sido desmentida por Lastra. La fiscal ha señalado, al ser preguntada por el abogado de Alberto González Amador, que no existe una obligación general de borrar información de los teléfonos móviles.

"No tengo obligación de borrar nada. En Madrid nos aconsejan vaciar nuestros buzones de corres electrónicos, no por un tema de seguridad, sino por una cuestión de capacidad", ha aseverado.

Villafañe asegura que la "animadversión" de Lastra a García Ortiz "era evidente"

Otra de las personas que ha declarado en esta primera sesión ha sido el fiscal jefe de la Fiscalía Técnica, Diego Villafañe, que ha admitido que le llegó que había enfado de Almudena Lastra por la difusión y filtración de la información.

"Ironicé con ese 'curioso que se ofenda' porque en la Fiscalía habíamos sufrido otras filtraciones que nos habían perjudicado", ha explicado.

Además, ha dejado claro que la "animadversión" de Lastra hacia el fiscal general del Estado "es evidente y así lo difunde en cualquier foro público", ha destacado para explicar por qué ironizó sobre el enfado de la fiscal superior con la filtración.

