Nuevo fichaje estrella para Fernando Alonso: Aston Martin incorpora a un ex de Ferrari que estuvo con Schumacher

Marco Fainello, ingeniero italiano de 61 años, se incorporará a la escudería de Silverstone como consultor técnico.

'Motorsport' informa este lunes que Aston Martin ha fichado a Marco Fainello, ex de Ferrari, por recomendación directa de Enrico Cardile.

El ingeniero italiano de 61 años se unirá a la escudería británica con el cargo de consultor técnico.

Fainello se unió a la Scuderia en 1995 y dos años más tarde ascendió al cargo de jefe de dinámica de vehículos.

Posteriormente asumió la dirección del Departamento de Desarrollo de Rendimiento, siendo una figura clave en la época dorada de Michael Schumacher.

El ingenieron vuelve a la Fórmula 1 13 años después de abandonar Ferrari para especializarse en el área de la simulación.

Fainello es el último de una espectacular nómina de fichajes de Lawrence Stroll donde Adrian Newey es la pieza angular, escoltado por Andy Cowell y Enrico Cardile.

