Las claves de la declaración de una Vilaplana descompuesta ante la jueza: un president despreocupado, un cambio de ropa y una extorsión

Maribel Vilaplana ha declarado este lunes ante la jueza de Catarroja y se la ha visto abrumada y descompuesta por la magnitud de la situación. Ha estado llorando durante gran parte de la sesión y ha dado datos nuevos sobre cómo estuvo el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la tarde del día de la DANA.

La periodista había sido llamada como testigo por haber estado más de tres horas comiendo con Mazón el día de la tragedia. Con su testimonio, se esperaba arrojar luz sobre cómo vivió el expresident las horas previas a su llegada al Palau de la Generalitat para coger el mando de la emergencia que acabó con 229 muertos en Valencia.

Ya el fin de semana, Vilaplana fue atendida en el hospital por una crisis de ansiedad. A su llegada, se han mezclado las preguntas de los periodistas con los reproches de una víctima que perdió a su madre en la DANA.

Ha llegado a tal punto su llanto, que la propia jueza le ha subrayado que la situación no es culpa suya.

Ella ha recalcado que su problema fue "estar en el peor momento y con la peor persona". Ha asegurado que Mazón no estuvo incomunicado, tal y como él dijo en un primer momento, y atendía el WhasApp y el teléfono constantemente.

Mazón: comunicado pero sin preocupación

Sin embargo, según la periodista, el expresident no dio ninguna muestra de preocupación o agobio durante la comida. "Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada. Si no, no es posible...", ha argumentado Vilaplana.

En este sentido, ha afirmado que hubo un momento en el que Mazón empezó a recibir llamadas sin cesar, un rato que ella aprovechó para coger su portátil y ponerse a trabajar. No le escuchó hablar de lluvias, ni de alertas. Tampoco dar ninguna directriz a su entonces consejera Salomé Pradas.

Además, ha asegurado que ella no preguntó nada, "por discreción". "Lo último que se me ocurriría, nunca en mi vida, es preguntarle a la otra persona, a la otra parte, de qué hablaba. Perdona, ¿yo quién soy para preguntarle a nadie?", ha justificado.

Cabe recordar que Vilaplana y Mazón estuvieron en 'El Ventorro' desde las 15:00 horas hasta las 18:45 horas. Para entonces, la CHJ ya había comunicado a Protección Civil del aumento del caudal en el barranco del Poyo y el CECOPI ya había activado "la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la rambla". A esas horas, era evidente la gravedad del temporal.

Ha insistido en que ella no intuyó la tragedia que se avecinaba mientras estuvo con Mazón, al que ha descrito como un hombre sin prisa, que se cambió de ropa en el propio salón del restaurante y al terminar de comer la acompañó al parking tranquilo y hablando de fútbol.

En lo que respecta al cambio de ropa, Mazón se guardó la americana que se había puesto en su último acto y cogió de su mochila un jersey para estar más cómodo, con el que horas después se le vería llegando al CECOPI.

El vídeo de Utiel inundado

Otro nuevo dato ha sido que el dueño del restaurante llevó un sobre a Mazón con varias páginas que él firmó, aunque sobre esto la periodista tampoco sabía de qué se trataba.

Vilaplana también ha negado haberle enseñado al expresident un vídeo de Utiel inundado que le llegó al WhatsApp.

En este sentido, a las 14:00 horas, Pradas ya había pedido actuar a la UME en Utiel. A las 15:00 horas, la Generalitat elevó al 2 el nivel de emergencia en ese pueblo por las fuertes inundaciones y a las 16:00 horas el río Magro se ha desbordado.

El 'Diario Levante' publicó que durante la comida, Vilaplana respondió con un emoticono de sorpresa al vídeo de Utiel que le enviaron por un grupo familiar. Sin embargo, ella ha negado haber pinchado el link. "Me atormenta no haber abierto ese vídeo", ha aseverado.

Extorsionada y amenazada

En su declaración, la periodista ha insistido mucho en su propio sufrimiento y en su pena, explicando que sintió horror al conocer lo que había pasado. "He perdido un amigo en la DANA y no pude ni despedirme", ha lamentado.

Incluso ha denunciado haber recibido amenazas y extorsiones por parte de algunos medios. Sobre esto último, ha explicado que la querían chantajear con imágenes falsas de ella saliendo de casa de Mazón esa tarde. No obstante, no ha detallado de qué medios se trataba y tampoco ha interpuesto una demanda.

Borró los mensajes con Mazón

Vilaplana ha reiterado en que se enteró de la catástrofe al llegar a casa. Fue entonces cuando llamó a Mazón para pedirle que le contactara lo antes posible. El expresident le devolvió la llamada de madrugada, entre la una y las dos, y le aseguró que estando en 'El Ventorro' no era consciente de lo que estaba pasando.

A los dos días, Mazón volvió a llamar a la periodista para informarle de que su nombre saldría a la luz y le pidió perdón. Ella borró los mensajes y hasta su contacto, una decisión que ahora lamenta. "Me considero una cobarde por haber tenido miedo", ha declarado.

La periodista ya no pudo evitar verse involucrada en este huracán, aunque se mantuvo meses callada, sin dar su versión de los hechos. Pero finalmente se ha convertido en, prácticamente, único testigo directo de lo que hizo Mazón en esta tarde fatídica.

