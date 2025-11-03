Miss Asturias niega ante el Senado que Ábalos la enchufara e insiste en que le dijo que Sánchez "lo sabía todo"

El contexto Claudia Montes ha comparecido ante la comisión de investigación del 'caso Koldo'. Allí, ha afirmado que si el exministro movió hilos para contratarla en una empresa pública, ella no era consciente.

Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, compareció ante la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo', negando haber sido 'enchufada' en LogiRail por el exministro José Luis Ábalos. Denunció acoso sexual por Koldo García y afirmó que Pedro Sánchez estaba al tanto de la trama corrupta, según Ábalos. Montes relató que conoció a Ábalos en Gijón cuando estaba en una situación precaria y que él la ayudó. Aunque comenzó a trabajar en LogiRail, denunció acoso y prácticas corruptas, como la desaparición de más de 100.000 euros. Montes también mencionó amenazas de Ábalos relacionadas con una grabación sobre movimientos de dinero.

Su relación con el exministro comenzó en un acto en Gijón. "Debía dos meses de alquiler, estaba sin trabajo, él me vio llorando, me cogió por el brazo y me apartó", ha contado. Entonces, Ábalos decidió ayudarla. Según su relato, Koldo la llamó personalmente y le preguntó si le había llegado el dinero. Cuando ella le preguntó por qué se lo enviaba él, le respondió: "Pídele la explicación a José Luis".

Además de esa transferencia, Montes comenzó a trabajar en la empresa pública LogiRail como encargada de trenes de lujo. Si fue contratada por enchufe, sostiene, ella no ha sido "consciente en ningún momento". Sin embargo, lo que comenzó como un favor, se terminó enturbiando: en este sentido, ha denunciado un "acoso" que "vino por parte de Koldo" -ha señalado que le llegó a hacer 21 videollamadas- y del director general, Óscar Gómez Barbero, hasta el punto de tener que dejar el trabajo.

También ha afirmado, según recoge Efe, que empezó a detectar supuestas prácticas corruptas en su puesto de trabajo, como cambios de fechas en contratos y modificación de cantidades y que llegó a constatar la falta de más de 100.000 euros, pero nadie le hizo caso y ha señalado que incluso pensó en el suicidio.

En su declaración, que llega días después de la del presidente del Gobierno ante la misma comisión de investigación, Montes ha confirmado que Ábalos le dijo que Sánchez sabía que él y Koldo estaban siendo investigados por la UCO y que un día que el exministro de Transportes "estaba cabreado" con el presidente, le dijo: "¿Pero de qué va? Si él lo sabía todo, el tema de la corrupción".

Sobre el dinero en efectivo que movían los investigados, ha confirmado la existencia de una conversación en la que Ábalos afirmaba que Santos Cerdán era el jefe de Koldo, que Koldo llevaba el "maletín" y que había mucho más dinero que la cantidad por la que Cerdán ha ido a prisión. Una grabación por la que afirma que el propio Ábalos la amenazó con que el Gobierno iba a ir a por ella.

