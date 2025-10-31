Red Bull explica por qué tienen ventaja sobre McLaren para que Verstappen gane el Mundial

Helmut Marko, asesor de los de las bebidas energéticas, destaca la importancia de estar centrados únicamente en un piloto en lugar de en dos.

Restan cuatro Grandes Premios en Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi para que finalice la presente temporada de Fórmula 1.

Con 116 puntos aún en juego, el Mundial está al rojo vivo. Lando Norris lidera el campeonato con un punto de ventaja sobre Oscar Piastri y 36 sobre Max Verstappen.

El neerlandés, gracias a la evolución del Red Bull tras el parón estival, se ha metido en la batalla en las últimas carreras, y promete seguir así hasta el final.

Y en Milton Keynes no niegan que la posibilidad de que gane su quinto título consecutivo está más viva que nunca.

"No creo que haya ningún circuito donde un equipo tenga ventaja específica. Nuestras oportunidades están intactas", ha señalado Helmut Marko en declaraciones a 'Motorsport'.

De hecho, el asesor de Red Bull considera que están en mejor posición que McLaren ya que solo se tienen que preocupar por un piloto.

"Nuestra ventaja es que todo en nuestro equipo está enfocado en Max. También tomaremos la decisión del compañero de Max al final de la temporada: todo el foco y la oportunidad están vivos", ha afirmado.

"Vemos que todo tiene que estar al 100%, no podemos permitirnos otro pequeño fallo en la puesta a punto", ha zanjado. ¿Logrará Max la machada?