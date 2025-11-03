La número 3 del mundo afirma que el tenis femenino es más "apasionante" que el binomio Alcaraz-Sinner

Coco Gauff ha afirmado que a ambos "les va muy bien", pero considera que "sería bueno que apareciera una tercera figura para hacerlo todo aún más interesante".

En rueda de prensa de las WTA Finals, Coco Gauff ha abierto un melón que se seguirá seguro desgranando en los próximos días.

La número 3 del mundo ha ensalzado el tenis femenino asegurando que es más "apasionante" ya que la competitividad es más alta y, por ende, hay muchas sorpresas.

"Sí, creo que es genial que haya cuatro campeonas diferentes, porque todas las chicas han tenido una temporada muy competitiva durante todo el año. Eso hace que el deporte sea más emocionante, que haya múltiples posibilidades y que puedan pasar muchas cosas", ha explicado.

De hecho, lo ha comparado con el masculino: "En el caso de Carlos y Jannik, aunque a ambos les va muy bien, se dice que sería bueno que apareciera una tercera figura para hacerlo todo aún más interesante. Personalmente, creo que es mejor tener varios campeones al mismo tiempo, aunque tampoco quiero que eso le quite valor a su rivalidad".

"Lo que están haciendo también es muy positivo y emocionante para el deporte. Pero, a largo plazo, como aficionada, me resulta más apasionante ver unas semifinales o unos cuartos sin saber quién va a ganar", ha zanjado la estadounidense.