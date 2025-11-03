Ahora

"Te echo mucho de menos, amigo"

Emotivo homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en Anfield

Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Dean Huijsen y Emilio Butragueño han realizado una ofrenda floral en homenaje al portugués, que falleció el pasado mes de julio.

Dean Huijsen, Xabi Alonso, Emilio Butragueño y Trent Alexander-ArnoldDean Huijsen, Xabi Alonso, Emilio Butragueño y Trent Alexander-ArnoldRedes

En la previa del encuentro de la liguilla de la Champions League que disputará este martes el Real Madrid en Liverpool, varios integrantes del club han acudido a Anfield para realizar una ofrenda floral en memoria de Diogo Jota.

El portugués falleció el pasado mes de julio en un trágico accidente de trafico en Zamora cuando viajaba junto a su hermano André.

Hasta los aledaños del estadio 'red' se han desplazado Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Dean Huijsen y Emilio Butragueño, que han depositado dos ramos de flores frente a la fachada principal.

Trent, excompañero del luso, le ha dejado una emotiva carta: "Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Te echo de menos, amigo, cada día".

También ha depositado un mando de la PlayStation recordado sus míticas celebraciones junto al siguiente mensaje: "Por siempre campeón, te echaré de menos".

Xabi Alonso, exjugador del Liverpool y actual entrenador blanco, también le ha dejado unas palabras a Diogo.

"El Real Madrid expresa sus condolencias al Liverpool FC y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol siente pérdida de un jugador excepcional y una persona increíble", reza el mensaje del técnico vasco.

