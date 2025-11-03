Última hora desde el Supremo
Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo
¿Por qué es importante? Es la primera vez que el jefe del Ministerio Público se sienta en el banquillo de los acusados en una causa penal. El histórico juicio que arranca este lunes se prolongará más de una semana.
Los magistrados que juzgan al fiscal general
En el centro de la sala donde desde este lunes se juzga al fiscal general del Estado estará el tribunal, encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y formado por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo. Solo estas dos últimas son consideradas progresistas. Polo será la ponente de la sentencia.
García Ortiz, en el banquillo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se va a sentar en estrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, junto a los abogados del Estado que le defienden, José Ignacio Ocio y Consuelo Castro. Llegará en coche solo, tras una concentración de apoyo en la sede de la Fiscalía General del Estado, entrará por la puerta de autoridades y vestirá su toga.
A su lado se situarán los representantes de la Fiscalía, que no presenta acusación al no advertir indicios de delito. Son la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, número dos de la carrera, y el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero.
Los primeros testigos
En la primera jornada de este histórico juicio, declararán Julián Salto Torres, fiscal de delitos económicos que llevaba el caso del novio de Ayuso; María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe provincial de Madrid; Almudena Lastra De Inés, fiscal superior Madrid; y Diego Villafañe Díez, fiscal jefe de Fiscalía técnica. Ya por la tarde, comparecerán María Del Mar Hedó Casinello, jefa del gabinete de la Fiscalía General e Íñigo Corral Lozano, jefe de gabinete del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Arranca el histórico juicio al fiscal general del Estado
Hoy a las 10:00 horas arrancará en el Tribunal Supremo el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la difusión del correo en el que la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que "ciertamente había cometido dos delitos fiscales".