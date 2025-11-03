Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo

En el centro de la sala donde desde este lunes se juzga al fiscal general del Estado estará el tribunal , encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta , y formado por los magistrados Manuel Marchena , Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo . Solo estas dos últimas son consideradas progresistas. Polo será la ponente de la sentencia.

García Ortiz, en el banquillo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se va a sentar en estrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, junto a los abogados del Estado que le defienden, José Ignacio Ocio y Consuelo Castro. Llegará en coche solo, tras una concentración de apoyo en la sede de la Fiscalía General del Estado, entrará por la puerta de autoridades y vestirá su toga.

A su lado se situarán los representantes de la Fiscalía, que no presenta acusación al no advertir indicios de delito. Son la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, número dos de la carrera, y el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero.