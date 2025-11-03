Un terremoto sacude el norte de Afganistán y deja al menos 15 muertos y más de 320 heridos

Un hombre herido en un terremoto recibe tratamiento en un hospital de Mazar-e-Sharif, Afganistán

Los detalles El terremoto se ha registrado a la 1:00 de la madrugada con epicentro a 22 km de Khulm, en la provincia de Balkh, y se ha sentido con fuerza en Kabul y en varias provincias del norte y noreste del país.

Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán, provocando al menos 15 muertes y más de 320 heridos. El sismo, con epicentro cerca de Khulm en la provincia de Balkh, se registró a las 1:00 de la madrugada, hora local. Las autoridades han señalado que los equipos de rescate continúan evaluando los daños y que las cifras de víctimas podrían aumentar. Afganistán, ubicado sobre la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática, es particularmente vulnerable a los terremotos debido a sus frágiles infraestructuras. Los talibanes, en el poder desde 2021, han enfrentado varios desastres naturales recientes.

A pocos meses del sismo más devastador de su historia reciente, Afganistán vuelve a temblar. Un terremoto de magnitud 6,3 ha sacudido el norte del país en la madrugada de este lunes, dejando al menos 19 muertos y más de 320 heridos, según ha informado la Media Luna Roja de Afganistán. El movimiento ha soprendido a la población mientras dormía y ha vuelto a evidenciar la extrema vulnerabilidad del país frente a los desastres naturales.

"Desgraciadamente, debido al terremoto de anoche en las provincias de Balkh y Samangan, alrededor de 320 personas han resultado heridas y más de 15 han fallecido", ha declarado a EFE el doctor Sharafat Zaman Amer.

"Estas cifras son preliminares y los equipos médicos de salud pública ya han llegado a las zonas afectadas", ha añadido.

El movimiento telúrico se registró a la 1:00 de la madrugada, hora local (20:30 GMT del domingo), con epicentro a 22 kilómetros de la ciudad de Khulm, en la provincia de Balkh, y a una profundidad de 28 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor se sintió con fuerza en Kabul y en varias provincias del norte y noreste del país, incluidas Balkh, Samangan, Kunduz, Takhar y Bamiyan.

Las autoridades talibanes señalaron que los equipos de rescate continúan evaluando los daños en las zonas más remotas y advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que se restablezcan las comunicaciones.

El vicesecretario de prensa del gobierno, Hamdullah Fitrat, ha informado además de que se han difundido los números de contacto de los cuerpos militares para atender emergencias.

Un país castigado por los terremotos

Afganistán se encuentra sobre la zona de colisión entre las placas tectónicas india y euroasiática. La fragilidad de sus infraestructuras y las construcciones de adobe en las zonas rurales aumentan la letalidad de los seísmos.

A finales de agosto, otro terremoto de magnitud 6 sacudió las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2.200 personas, en el que fue el sismo más devastador de la historia reciente del país.

Desde 1900, el noreste afgano ha registrado 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según Brian Baptie, sismólogo del British Geological Survey.

Los talibanes, que retomaron el poder en 2021, ya han enfrentado varios desastres de este tipo, entre ellos el ocurrido en la región de Herat, fronteriza con Irán, en 2023, que dejó más de 1.500 muertos y destruyó más de 63.000 viviendas.