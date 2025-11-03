¿Por qué es importante? Justo en el momento en el que el republicano celebraba un gran evento por Halloween la Casa Blanca retiraba la ayuda para alimentos a 42 millones de estadounidenses. Además, los empleados llevan un mes sin cobrar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido duramente criticado por su extravagante fiesta en Mar a Lago, mientras millones de trabajadores federales no cobran debido al cierre del Gobierno y se retira la ayuda alimentaria a 42 millones de personas. La celebración, inspirada en 'El Gran Gatsby', incluyó lujos como una escultura de hielo para servir champán y una bailarina en una copa gigante. Este evento, que evoca a los años 20, refleja una sociedad obsesionada con el dinero y el poder. Mientras Trump disfrutaba rodeado de magnates y celebridades, millones de estadounidenses enfrentan dificultades económicas.

Lluvia de críticas al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, por su última fiesta en Mar a Lago. En ella se ha visto lujo, ostentación y riqueza mientras millones de trabajadores federales están sin cobrar por el cierre del Gobierno y la Casa Blanca retiraba la ayuda para alimentos a 42 millones de personas. Un evento al más puro estilo 'El Gran Gatsby' y bajo el lema 'Una pequeña fiesta nunca ha matado a nadie' que Trump ha disfrutado junto a su familia y miembros del gabinete.

Desde una imponente escultura de hielo para servir champán hasta una bailarina dentro de una copa gigante de cristal para recibir a los invitados del republicano en su casa de Mar a Lago, son solo algunos de los elementos de la gran fiesta de Halloween de Trump. Toda una celebración del exceso evocando a los felices años 20 que se ha servido como lema del título de la canción que aparece en la famosa película 'El Gran Gatsby'.

Ni la retirada de ayudas ni los millones de funcionarios sin cobrar evitan que Trump celebre una fiesta al más puro estilo 'El Gran Gatsby'

Un Trump que ha usado a Fitzgerald para representar a la perfección esa sociedad obsesionada por las apariencias, el dinero y el poder. No obstante, mientras el presidente se rodeaba de magnates, políticos y celebridades que comían y bebían alardeando del lujo, fuera de esta distopía 42 millones de estadounidenses perdían las ayudas para alimentos. A ello se le suma que más de dos millones de trabajadores federales llevan un mes sin cobrar su sueldo por el paro de gobierno.

Más de 40 millones de dólares gastados en esta noche que hizo muy feliz a Trump, tal y como se observa en las imágenes sobre estas líneas. Junto a él, familiares como sus hijas Ivanka y Tiffany, o su secretario de Estado, Marco Rubio. En este punto, parece que el mensaje del presidente norteamericano es claro: 'The show must go on', o el espectáculo debe continuar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.