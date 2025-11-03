"Quedan algunas dudas sobre Alcaraz": Henin, exnúmero uno, analiza el 'KO' de Carlos en París

Justine Henin considera que es las condiciones de los torneos 'indoor' con "un obstáculo a superar" por el murciano.

"En su cabeza no hay nada que hacer"

Con Jannik Sinner coronándose campeón del Masters 1000 de París este domingo, aún colea la derrota de Carlos Alcaraz en su debut contra Cameron Norrie.

En 'Eurosport', Justine Henin, exnúmero uno, ha señalado a la superficie y las condiciones del torneo 'indoor' como el problema que se encontró el número 2 del mundo.

"Creo que todavía quedan algunas dudas sobre Carlos Alcaraz en condiciones de pista cubierta, aunque parece tener muchos recursos para poder rendir bien en este tipo de condiciones. En su cabeza no hay nada que hacer, sigue siendo un obstáculo que superar", ha señalado.

Ahora queda la duda de qué ocurrirá en las ATP Finals que se disputan en Turín del 9 al 16 de noviembre. Según la ganadora de siete Grand Slams, esa presión pudo afectar al murciano.

"Es el final de temporada, aunque se haya tomado un pequeño descanso estas últimas semanas, hay que gestionar el cansancio acumulado durante toda la temporada y la presión del Masters, un torneo en el que nunca pudo brillar como le hubiera gustado, y sabiendo que Sinner llegará en muy buena forma" ha explicado.

"¿Quién vencerá a Sinner en el Masters? Esa es la gran pregunta", ha zanjado Justine Henin.