Esteban Ocon responde a las críticas del jefe de Haas: "Hemos fallado como equipo"

El piloto francés asume parte de la responsabilidad por los resultados del año pasado y recalca que el equipo está trabajando para "dar lo mejor de nosotros mismos" en 2026.

La situación de Haas en la Fórmula 1 no es la mejor. Durante el pasado campeonato, la escudería estadounidense acabó octava en el Mundial de Constructores y sus pilotos no consiguieron registrar más de 100 puntos.

Acerca del rendimiento de sus corredores habló su actual jefe, Ayao Komatsu. En concreto, el ingeniero japonés se mostró bastante contundente con Esteban Ocon y sus escasos resultados. "Nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado", comentaba Komatsu.

Desde Haas señalan que "esperaban más de él", sobre todo, teniendo en cuenta que su competencia dentro del garaje era un rookie, Oliver Bearman. Tras estas declaraciones del jefe de Haas, el propio Ocon no ha dudado en expresar su réplica.

"No me sorprendió realmente ver los comentarios de Ayao. Hablamos mucho durante el invierno y, obviamente, ha sido una temporada con altibajos para todo el equipo. No ha sido muy sencilla. Pero, cuando lees el artículo completo, ves que el equipo también ha asumido su responsabilidad; Ayao dijo que era 50-50", afirma Ocon en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Lo dije muchas veces el año pasado, durante 12, 13, 14 carreras, tenía este problema de bloqueo delantero, de inestabilidad. Era una situación muy diferente al otro lado del garaje. No es una cuestión de confianza o de no conseguir pilotar con ese estilo", añade el piloto francés.

Por último, Ocon ha recalcado que desde Haas están trabajando todos en sintonía para "dar lo mejor de nosotros mismos". "Hay cosas en las que, en general, hemos fallado como equipo y que deberíamos haber hecho mejor. Espero que este año lo consigamos y que, obviamente, dejemos atrás el año pasado", concluye Esteban.