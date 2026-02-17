Ahora

Tragedia en Adamuz

Renfe e Iryo reanudan el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz

Los detalles Los tramos Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería recuperan sus circulaciones habituales. El primer Madrid–Huelva circulará hasta Córdoba, y de ahí, a destino en bus. El resto de servicios programados se realizarán íntegramente por tren.

Imagen de archivo de un tren AVE estacionado.Imagen de archivo de un tren AVE estacionado.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Renfe e Iryo restablecen este martes el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía al finalizar los trabajos de recuperación de la vía tras el accidente de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos.

"Renfe restablece hoy el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, después de que Adif haya autorizado la circulación", aseguró Renfe en la red social X. Los tramos Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería recuperan sus circulaciones habituales. El primer Madrid–Huelva circulará hasta Córdoba, y de ahí, a destino en bus. El resto de servicios programados se realizarán íntegramente por tren.

Respecto al trayecto Madrid–Málaga, el tramo entre Antequera y Málaga se cubrirá por bus hasta principios de marzo por obras de Adif.

Por su parte, Iryo restablecerá el servicio entre Madrid y Sevilla con un total de 14 circulaciones diarias, distribuidas en siete servicios por sentido (siete idas y siete vueltas). Dentro de esta programación, están incluidos los servicios transversales Barcelona–Sevilla, con cuatro circulaciones diarias (dos idas y dos vueltas), recuperando así conexiones directas que facilitan la movilidad entre ambas ciudades y los principales ejes de transporte del país.

El CEO de la compañía, Fabrizio Favara, y parte del equipo directivo acompañarán a la tripulación y los viajeros en el primer viaje Madrid-Sevilla.

El 18 de enero se produjo el descarrilamiento de los tres últimos coches del tren de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga-Madrid, cuyas causas aún se investigan. Esos tres coches invadieron la vía contigua, por la que pasaba justo en ese momento un tren de Renfe, produciéndose una colisión que provocó numerosos heridos leves y graves y 46 muertes.

Este accidente, junto a otro en el servicio de cercanías en Barcelona pocos días después, que causó la muerte de un maquinista, provocó en España un amplio debate sobre la seguridad en el transporte ferroviario y llevó a una huelga del sector.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Vox disfraza su islamofobia de protección a las mujeres: el Congreso debate el veto al burka y al niqab con el apoyo del PP y el de Junts en el aire
  2. Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)
  3. Renfe e Iryo reestablecen el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz
  4. Guardiola se traga sus palabras ante Vox para no perder el poder: de "defiendo el feminismo de Vox" a el mío es "el de verdad"
  5. Los movimientos a la izquierda del PSOE se multiplican sin llegar al rechazo absoluto ni al apoyo sin fisuras mientras reciben un guiño de Sánchez
  6. Un nuevo anuncio en materia de vivienda sin un horizonte claro: la nueva propuesta de Sánchez se suma a un largo historial sin éxito