Renfe e Iryo reanudan el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz

Los detalles Los tramos Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería recuperan sus circulaciones habituales. El primer Madrid–Huelva circulará hasta Córdoba, y de ahí, a destino en bus. El resto de servicios programados se realizarán íntegramente por tren.

Renfe ha restablecido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras finalizar los trabajos en la vía debido al accidente en Adamuz, Córdoba, que dejó 46 muertos. Adif ha autorizado la circulación, permitiendo que los tramos Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y Madrid-Granada-Almería recuperen su normalidad. El trayecto Madrid-Huelva llegará hasta Córdoba en tren y continuará en autobús. El servicio Madrid-Málaga cubrirá el tramo Antequera-Málaga en bus hasta marzo por obras. El descarrilamiento del tren Iryo el 18 de enero, que causó una colisión con un tren de Renfe, ha generado un debate sobre la seguridad ferroviaria en España.

Renfe e Iryo restablecen este martes el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía al finalizar los trabajos de recuperación de la vía tras el accidente de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos.

"Renfe restablece hoy el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, después de que Adif haya autorizado la circulación", aseguró Renfe en la red social X. Los tramos Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería recuperan sus circulaciones habituales. El primer Madrid–Huelva circulará hasta Córdoba, y de ahí, a destino en bus. El resto de servicios programados se realizarán íntegramente por tren.

Respecto al trayecto Madrid–Málaga, el tramo entre Antequera y Málaga se cubrirá por bus hasta principios de marzo por obras de Adif.

Por su parte, Iryo restablecerá el servicio entre Madrid y Sevilla con un total de 14 circulaciones diarias, distribuidas en siete servicios por sentido (siete idas y siete vueltas). Dentro de esta programación, están incluidos los servicios transversales Barcelona–Sevilla, con cuatro circulaciones diarias (dos idas y dos vueltas), recuperando así conexiones directas que facilitan la movilidad entre ambas ciudades y los principales ejes de transporte del país.

El CEO de la compañía, Fabrizio Favara, y parte del equipo directivo acompañarán a la tripulación y los viajeros en el primer viaje Madrid-Sevilla.

El 18 de enero se produjo el descarrilamiento de los tres últimos coches del tren de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga-Madrid, cuyas causas aún se investigan. Esos tres coches invadieron la vía contigua, por la que pasaba justo en ese momento un tren de Renfe, produciéndose una colisión que provocó numerosos heridos leves y graves y 46 muertes.

Este accidente, junto a otro en el servicio de cercanías en Barcelona pocos días después, que causó la muerte de un maquinista, provocó en España un amplio debate sobre la seguridad en el transporte ferroviario y llevó a una huelga del sector.

