"Estaría sorprendido si...": un exjefe de F1 duda que Aston Martin continúe "fuera de ritmo"

Peter Windsor, exjefe de Williams, cree que los británicos resolverán todos sus contratiempos antes de "esta segunda prueba o en FP2 de Melbourne" y mantiene que el AMR26 "será muy bueno".

Los problemas para Aston Martin durante los test de pretemporada no cesan. Pese a completar más de 100 vueltas con el AMR26, los fallos en la frenada, las malas paradas en 'boxes' y el motor de Honda están resultando un inconveniente para los de Silverstone.

Aunque la percepción externa sobre los británicos es calamitosa, desde dentro piden paciencia y se mantienen firmes ante la adversidad. Fernando Alonso destacó este lunes que hay "muchas cosas a mejorar" y que Aston Martin "tendrá el mejor coche" al final de la temporada.

Tras las declaraciones de Alonso, Adrian Newey, Lance Stroll y otros trabajadores de la escudería, un exjefe de Fórmula 1 confía en que los británicos resuelvan los problemas. "Todavía me mantengo exactamente en lo que dije, que el coche de Adrian (Newey) será muy bueno este año", afirma Peter Windsor, periodista y exjefe de Williams en 1991, en su canal de YouTube.

"Tuvimos un shakedown en el que hicieron medio día o un día; hemos tenido la prueba. Espera y verás, espera y verás", añade el periodista británico pidiendo calma, pese a los malos resultados obtenidos en la primera semana de test en Bahréin.

"Estaría absolutamente sorprendido si el Aston Martin de Adrian Newey está fuera de ritmo al final de esta segunda prueba o en FP2 de Melbourne", concluye Windsor, reflejando su confianza en el monoplaza del ingeniero más laureado de la F1.