No, el eclipse anular de Sol ('anillo de fuego') del 17 de febrero no se puede ver en España

El fin de la totalidad de un eclipse solar se conoce como "el anillo de diamantes"

El calendario de eventos astronómicos cada año es espectacular, pero no todo se puede disfrutar desde cualquier punto del planeta. Es lo que ocurre con el eclipse solar de este martes: en España no es visible.

El calendario de eventos astronómicos de cada año es espectacular: lluvias de estrellas, alineamientos de planetas, avistamientos de cometas... y eclipses, siempre hay eclipses. Cada año se producen entre cuatro y siete eclipses, entre solares y lunares, aunque no todos siempre son visibles desde los mismos puntos.

Este martes, 17 de febrero, martes de Carnaval, tiene lugar un eclipse anular de Sol, que se inicia a las 9:56h en el océano Antártico y finaliza a las 14:27 en el Ártico. La duración del eclipse anular de Sol es de más de 4 horas y media, siendo el máximo del eclipse a las 12:11h en el Antártico, cerca de la costa, donde alcanzará una magnitud de 0,96, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Un eclipse muy largo... pero poco visible para nosotros, por no decir nada: el eclipse será visible desde la Antártida, desde los extremos sur de África y el continente americano y desde los océanos Antártico, Atlántico sur e Índico, pero no desde España. Tampoco es extraño: el último eclipse anular visible desde nuestro país tuvo lugar en 2005 y el último eclipse total, en 1959, y sólo se pudo disfrutar desde Canarias.

Esta 'época de sequía de eclipses' llega a su fin próximamente, no obstante. Porque en 2027 tendrá lugar un eclipse total de sol, visible desde nuestro país —que ha generado tanto revuelo que en algunos lugares, como A Coruña, el alojamiento turístico está reservado casi al 100% para estas fechas, gracias a los amantes del turismo astronómico—, y en enero de 2028 se espera un eclipse anular de sol que también será visible desde España.

