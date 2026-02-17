Detienen a un hombre acusado de ofrecer a su esposa como objeto sexual a más de 100 hombres en Suecia

Los detalles Los abusos se habrían estado produciendo desde el año 2022, tanto de forma física como por Internet, aunque la investigación policial y judicial se centra en los primeros.

La justicia sueca investiga a un hombre de 60 años de la localidad de Kramfors, situada 400 kilómetros al norte de Estocolmo, por ofrecer a su mujer como objeto sexual al menos a 120 hombres. Una información fue confirmada a AFP por la fiscal a cargo del caso, Ida Annerstedt.

A pesar de que el caso se ha dado a conocer ahora, el hombre fue detenido en octubre después de que lo denunciara su esposa y se encuentra en prisión provisional desde entonces. Por ahora, no ha transcendido si la mujer fue o no drogada para someterse a estas violaciones que recuerdan al caso de Gisèle Pelicot.

"Es sospechoso de haber facilitado, o de haberse lucrado financieramente con la venta de servicios sexuales de la demandante", ha afirmado Ida Annerstedt. Los abusos estarían produciendo desde el año 2022, tanto de forma física como por Internet, aunque la investigación policial y judicial se centra en los primeros.

La ley sueca penaliza la compra de servicios sexuales y el proxenetismo, pero no castiga a quienes venden sexo, a quienes el sistema considera víctimas de explotación.

De momento, según informan medios del país, dos hombres sospechosos de haber comprado sexo con la mujer ya han sido acusados y la fiscalía no descarta presentar cargos contra más implicados. Estas personas se enfrentan a hasta un año de prisión si son declarados culpables.

La acusación formal contra el esposo está prevista para el 13 de marzo, y se espera que el juicio comience poco después. La cadena pública SVT ha informado de que el hombre, que niega los hechos, ya había sido condenado por varias infracciones, entre ellas agresiones.

Si el marido es condenado por proxenetismo agravado, podría enfrentarse a una pena de prisión de dos a diez años.

